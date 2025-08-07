壽險業投資不動產創新高 法規鬆綁助攻 餘額達1兆5,953億元

根據中央銀行最新統計，截至2025年6月底為止，壽險業不動產投資餘額已達1兆5,953億元，創歷史新高，6月單月淨增資金近322億元，呈現連七紅，較去年同期大增624億元，增幅顯著，顯示壽險資金對不動產市場的投資意願明顯回溫。

進一步觀察2025年上半年表現，壽險業不動產投資累計增加402億元，已超越2024年全年增幅374億元。業界認為，這一波資金動能回流，關鍵來自2025年初上路的法規調整，有效解除了壽險資金進場商用不動產市場的投資障礙。

圖／經濟日報提供

為減緩短期利率波動對壽險業不動產投資的衝擊，金管會於2024年10月預告修正《保險業辦理不動產投資管理辦法》，並自2025年1月7日正式生效，將壽險業最低投報率門檻自原本的2.97%大幅下修至2.419%，下調幅度達0.551個百分點。新制度將原本依據郵局2年期定期存款的單一時點利率，改為近五年1月1日牌告利率的平均值，平滑了短期利率劇烈變動對壽險資金配置的影響。

壽險業者指出，投報率門檻大幅調降，讓先前難以達標的商辦大樓、長照設施等中長期收益型不動產，再度具備吸引力，有效釋出壽險資金進場意願。對資產配置追求穩健收益的壽險業者而言，具穩定租金現金流的不動產是理想標的。

央行表示，該統計數據為保險業申報登記的「投資用」不動產資產，並不包含壽險公司自用的辦公大樓等設施。而從投資類型來看，壽險業不動產投資主要集中於商業辦公大樓、物流倉儲中心、長照設施等領域。

法人分析，利率調整政策逐漸趨緩，加上政策鬆綁與資本市場動盪，壽險資金正持續尋求穩定的替代性收益來源。再加上近期多宗不動產交易案落地，反映市場信心回溫。例如元大人壽、全球人壽等壽險業者，近期陸續參與商辦不動產交易，展現資金布局企圖。

其中，元大人壽於2025年8月以近22億元取得原美國在台協會舊址地上權，作為長期不動產投資，並規劃開發商用空間；全球人壽亦啟動新總部開發案，興建自用兼出租雙用途建築，強化資產運用效率；另在桃園、台中等地，壽險業者也積極參與物流與工業土地開發。

總體而言，壽險業不動產投資在法規鬆綁與利率趨穩雙重激勵下，呈現明顯回升動能。不僅挹注市場資金流動性，也將對商用不動產市場帶來結構性轉變，未來投資布局與政策配套成效，值得持續觀察。