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金管會童政彰：金融回饋要內化為文化 以信任為起點、平權為終點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會銀行局長童政彰指出，金融業回饋不該只是表面的捐贈或公益活動，而應回歸金融業的核心使命──服務社會，讓每一位民眾，不論身心條件，都能平等、便利、安全地使用金融服務，「金融平權」才是金融回饋的終極目標。圖／本報資料照片
金管會銀行局長童政彰指出，金融業回饋不該只是表面的捐贈或公益活動，而應回歸金融業的核心使命──服務社會，讓每一位民眾，不論身心條件，都能平等、便利、安全地使用金融服務，「金融平權」才是金融回饋的終極目標。圖／本報資料照片

金管會銀行局長童政彰指出，金融業回饋不該只是表面的捐贈或公益活動，而應回歸金融業的核心使命──服務社會，讓每一位民眾，不論身心條件，都能平等、便利、安全地使用金融服務，「金融平權」才是金融回饋的終極目標。

經濟日報6日舉辦「金融大回饋」論壇，童政彰以「金融回饋的力量‧創造多贏未來」做專題演講。他強調，金融業影響力遠超過財務數字，金融業本質就是社會服務，社會穩定才是金融發展的基石。

童政彰表示，「金融平權」不應只從補償角度思考，而是要從制度面移除使用障礙。

他以身障者使用ATM為例，過去銀行常將機台設於警局旁視為保護，但真正的平權，應是讓每個人都能獨立使用金融服務，不需依賴。「公平是每人墊一樣高的箱子；平權，則是移除看球的障礙。」

他也呼籲業者跳脫「成本效益」思維，轉以「標竿學習」出發，即便受眾有限，也要建構可複製、具社會意義的回饋模式，讓信任在社會中紮根，形成正向循環。

「善意若被看見，便能被擴大。」童政彰指出，金融機構應公開其回饋作為，不只是形象包裝，更是引發學習與模仿的起點。

當一家機構展現社會關懷、客戶照護的具體行動，將促使更多業者投入，形成良性競爭，也能修補過去如卡債風暴、舞弊事件撕裂的信任基礎。

他強調，品牌的價值不止於獲利表現，更取決於民眾能否感受到金融機構的溫度與責任感，要讓社會知道，金融不只是數字的計算，更是信任的經營。

為協助業者系統化規劃金融回饋，童政彰也提出四大實踐面向，作為行動指引。一是，提升金融教育與素養，協助弱勢群體改善財務狀況。二是，支持在地發展與照顧弱勢，鼓勵家族辦公室推動慈善公益，這是其永續經營的關鍵，讓家族的財富回饋社會，達到世代傳承的社會責任。

三是，落實綠色金融與永續，四是，落實企業社會責任，發揮資源導流角色，助力永續。他更強調關懷員工、強化內部文化，讓組織自發性產生回饋動能。

ATM 金融業 身障者 金管會 公益活動

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