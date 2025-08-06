台資金融撤陸加速！半年減碼1200億元創紀錄 銀行是砍刀主力

金融業持續大砍對陸曝險。據金管會截至2025年6月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險降至8,079.5億元寫史上新低，年減幅擴大至21%。其中，銀行業降至7,494億元，同步改寫歷史新低，證期投信則年減近四成、減幅最劇，顯示市場避險情緒仍強。

從6月單月變化觀察，金融三業對陸曝險合計大減204.3億元，主要來自銀行減少191億元，其次為券商自營部位調節13.7億元，壽險則未進一步減碼，呈現暫歇觀望。

若拉長至上半年，金融三業累計減碼對陸曝險近1,200億元，其中銀行業砍最多、達1,022億元，占整體逾八成，壽險與券商則分別減少147億元與30.5億元。若依此速度推估，銀行曝險今年底恐跌破「7」字頭。

與2024年同期相比，近一年來三業對陸曝險合計大減2,127億元，其中銀行減幅最大達1,867.8億元，進一步揭示資金撤出態勢明確。

細究銀行業組成，以授信減少1,223億元最明顯，投資與拆存部位也各縮水318億元與327億元，顯示全面收縮。

銀行局主秘張嘉魁指出，大陸經濟放緩、債務風險上升，導致國銀對授信、投資與拆存更為保守，尤其新貸案大幅減少，是授信部位劇減主因。

個別銀行方面，前三大對陸曝險額為中信銀1,738億元、北富銀908億元、台新銀602億元。無任何單一銀行對陸曝險占比逾半，顯示業界對中國市場已普遍退守。

保險業方面，壽險對陸有價證券投資（含股票、公債、公司債等）降至499億元，年減204億元，減幅近三成。

保險局副局長蔡火炎指出，地緣政治風險升高與大陸經濟不確定性，使業者持續壓縮陸股與陸債配置。產險業早於2023年初即全面清空對陸曝險，至今未見回補。

證期投信方面，對陸曝險降至86.7億元，年減55.3億元或近四成，幾全來自券商部位。證期局副局長黃厚銘表示，6月市場受美方關稅政策衝擊，信用利差與利率劇烈波動，促使券商進一步減碼陸股與陸債。

法人觀察，大陸內部通縮與房市壓力未解，外部則面臨美中關係惡化夾擊，儘管當局頻頻祭出政策救市，惟信心難以回穩。在「內憂外患」夾擊下，台資金融機構對陸曝險下降已成主旋律，短期內難見反轉。