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兆豐證 聚焦AI權證
今年台股迄7月底小漲2.3%，期間行情劇烈震盪，高低點落差達6,600點，以AI股居市場主流。兆豐證券除提供投資人精準參與AI發展的權證槓桿投資工具外，更搭配買賣價差小、單量充足的權證造市策略，便利投資人進出。
兆豐證券金融商品業務本部協理彭志弘指出，2月DeepSeek問世，一度使市場對AI是否投資過度產生疑雲，造成AI族群股價下跌。4月美國宣布高額對等關稅更使全球股市重挫。
所幸美國雲端服務大廠對AI資本支出持續增加，AI成為各國重要基礎建設，美國也頒布AI行動計畫排除AI發展障礙，總統川普簽署加速資料中心核准等行政命令，使AI族群擔綱投資主流的趨勢不變。
關稅談判的不確定性使權證投資人觀望，市場權利金規模由年初107億元降至7月底的72億元，直至近期朝正向發展，權利金規模才開始展現回升動能。
目前資金湧向受惠AI發展、營收表現亮眼個股，也造就新一代AI高價股。
彭志弘說，面對AI族群股價頻創新高，權證已不僅是提供槓桿的商品，更能有效降低投資門檻，成為擴大投資人參與的重要工具。
兆豐證券權的權證發行，除提供投資人精準參與AI發展的槓桿投資工具外，更搭配買賣價差小、單量充足的權證造市策略，便利投資人進出，並透過權證網頁兆豐權壘打、LINE進行數位推播，讓投資人快速掌握相關個股權證。
兆豐證券也優化交易平台，提供更完整、精確分析工具，並持續投入權證投資教育工作，讓投資人充分掌握操作要領，將權證由專業性高的金融商品，逐漸普及為投資大眾都能善用的投資利器，讓權證在資產配置中扮演更積極的角色。
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