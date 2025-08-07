上市公司Q2財報 申報至14日

臺灣證券交易所昨（6）日表示，截至目前為止，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為958家及89家，共計1,047家。其中，金融保險業以外之本國上市公司（共925家）的2025年第2季財務報告公告申報期限為8月14日。

金融保險業及第一上市公司則在8月31日，因適逢假日，故其公告申報期限順延至9月1日。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告公告申報事宜。

證交所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司完整資訊。上傳至公開資訊觀測站電子書，其會計師核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章文件，俾與實體財務報告一致。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。