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金融專業與深度社會責任實踐並重 遠東銀行連莊三年保險信望愛獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀獲「最佳保險專業獎-輔助人組」及「最佳社會責任獎-輔助人組」雙項殊榮，由金管會主委彭金隆(中)頒獎，遠東銀個金事業群副總經理張小倩(左)代表受獎，保險代理部部長曾淑娟(右)陪同。遠東銀行／提供
遠東銀獲「最佳保險專業獎-輔助人組」及「最佳社會責任獎-輔助人組」雙項殊榮，由金管會主委彭金隆(中)頒獎，遠東銀個金事業群副總經理張小倩(左)代表受獎，保險代理部部長曾淑娟(右)陪同。遠東銀行／提供

2025年第27屆保險信望愛獎日前公布得獎名單，遠東銀行（2845）連續三年獲「最佳保險專業獎-輔助人組」及「最佳社會責任獎-輔助人組」雙項殊榮，展現銀行保險代理業務的全方位實力。

遠東銀行個人金融事業群副總經理張小倩表示，為兼具專業發展及確保服務品質，遠東銀建立完整培訓系統，涵蓋多元的在職訓練學習資源，採用專案式訓練模式，並推動包含高齡金融規劃師等高級金融證照獎勵補助制度，全面強化同仁專業能力，此外代理多元商品組合，針對客戶不同人生階段設計客製化保障方案，全面建構優質保險代理服務生態圈。

因應數位化趨勢，遠東銀不斷優化無紙化流程，積極推動行動投保服務，透過即時檢核機制提升效率與便利性，打造永續發展與友善金融環境，並連四年舉辦淨灘活動，實踐ESG理念；在社會責任方面，連五年攜手合作夥伴捐贈微型保險，累積守護逾千人，另製播《十樂不設 錢進人生》Podcast節目與創新AI元宇宙的虛擬金融體驗，由保險達人在不同平台傳遞實用的保險新知，不僅落實普惠金融精神，也讓所有客戶都能享有平等、便利的金融與保險服務，共創「樂益」價值。

張小倩指出，遠東銀已連續三年獲獎，不僅是對本行保險代理業務專業能力的肯定，更彰顯其社會責任實踐上的用心與成果，未來將持續升級one team to one優質服務，發展「遠銀十樂」財富管理價值，進而為台灣金融市場注入更多活力與溫度。

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