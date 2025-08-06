金融業不再只是數字！金管會啟動三階段金融回饋行動

金管會啟動「金融大回饋」行動計畫，主委彭金隆6日指出，金融業應將「回饋社會內化為經營核心」，並朝系統性、整合性、前瞻性發展。金管會將分三階段「鼓勵、揭露、評核」來引導業者從倡議走向制度，打造金融與社會共好的正向循環。

經濟日報今天舉辦「金融大回饋論壇」，這也是首場倡議論壇。彭金隆致詞指出金融業是特許行業，取之於社會，就應用之於社會。

隨政府持續開放新業務、鬆綁法規，金融業經營成果應回饋股東與企業本體之外，更應擴及基層員工、客戶與社會大眾。

他指出，金融大回饋是一場信任的長期投資，唯有獲得社會信任，產業才能壯大，政策也才有推動空間。

金管會已規劃三大推動階段。第一階段為鼓勵期，業者在申請新業務時，應主動思考如何將潛在效益回饋社會。例如這次開放業者進駐高雄資產專區時，業者就主動在申請文件中，說明未來的回饋構想。

第二階段是揭露期，鼓勵金融機構將回饋措施納入永續報告書或官方網站揭露，以系統性方式，展現自身特色與社會責任。

金管會期待業者自發性、整合性、長遠性思維，依照自己特色和對象來規劃，不用相互比較，跟自己的經營策略一致就可，這是建構自我特色的金融回饋。

第三階段為激勵期，金管會透過評核、行政措施等，對表現優異者給予正向鼓勵和支持，盼帶動整體業界風氣，甚至串聯到其他社會資源，促進整個社會共同投入。

彭金隆指出，回饋行動涵蓋三大面向，包括回饋基層員工（提升薪資待遇、訓練機會）、回饋客戶（開發高齡化、數位化等創新金融商品），以及回饋社會（推動ESG、照顧弱勢、文化保存與急難救助等）。這非單向的奉獻，而是金融與社會互信共利的正向循環。

金管會期待金融業回饋，必須走向更系統化、整合化與前瞻性規劃，讓金融機構內化「回饋社會是經營核心」的核心思維，並形成可行動的行動模式。

彭金隆說，金融大回饋是一個金融業對社會信任的長期投資運動。社會對金融業有更大信任，金融業才有更大發展空間，這樣政策才有支持的基礎和底氣。