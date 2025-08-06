快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

銀行「停辦保管箱」業務 萬名客戶退箱變「無殼」資產

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台北市近期因某銀行的分行保管箱業務停辦，承租保管箱客戶被要求在一個月內清空保管箱退租，造成上萬名的承租人四處急尋他行保管箱，頓時原本放在保管箱的財產成了「無殼」資產。

銀行業者表示，最近來洽尋保管箱的客戶明顯增加，主要是某金控旗下銀行在台北的一家分行因改裝，通知承組人終止保管箱出租契約。該分行由於位在台北市精華區，承租人不乏是公家機關的公務員。

在收到銀行終止保管箱出租契約後，承租人陸續前往分行辦理退租，一位承租人表示，退租排隊時間要2~3小時，人真的太多。

隨著國人財富成長，對銀行保管箱需求增加，近幾年來保管箱業務火熱，但受到該業務投報率低，及保管箱本身必須是自有行舍才能設置規定，和高端理財興起，銀行在分行的樓面使用效能等考量等因素，台北市區的保管箱幾乎是一位難求。

業者表示，目前有傳出排名前三大的民營金控旗下銀行，都會陸續收掉保管箱業務，或是只提供給VIP客戶，客戶每月流動性存款要到達某一水位，例如300萬等。至於公營行庫，北部的保管箱業務也很吃緊，在搭配業務考量下，會以理財客戶為優先，例如客戶將部分存款買入該行合作的壽險或基金等產品。

至於保管箱出租的價格，最小的箱子一年租金700元已不復見；公營行庫目前最小的箱子，年租金在1,000~2,000元左右；而民營銀行更是翻漲2~3倍，年租金大都在3,600元以上。

銀行業者表示，台北市銀行的保管箱的確呈現「供需失衡」，但銀行基於業績和樓面使用效能等考量，「停辦保管箱」或者以「理財客戶」、「VIP客戶」優先，恐成新常態。 民眾若有緊急的保管箱需求，可洽詢新北市的農會，會比較有機會，而且租金也會相對便宜。

租金 金控 銀行業

延伸閱讀

口湖前鄉長索賄被判10年再上訴 高分檢聲請科技監控防逃遭駁回

監察院公布財產申報 陳菊存款1784萬餘元

剩5年退休買ETF有意義嗎？55歲男追求翻倍報酬率 股友籲千萬別犯一錯誤

她問存款要多少才能裸辭？ 網友答案超狂：3萬元就辭了

相關新聞

點頭了！金管會宣布同意 永豐金證券合併台灣匯立證券

金管會今日宣布同意永豐金證券合併台灣匯立證券，對此金管會指出，永豐金證券主要為擴大經紀業務規模及競爭力而推動該合併案，已...

金融專業與深度社會責任實踐並重 遠東銀行連莊三年保險信望愛獎

2025年第27屆保險信望愛獎日前公布得獎名單，遠東銀行（2845）連續三年獲「最佳保險專業獎-輔助人組」及「最佳社會責...

金融業不再只是數字！金管會啟動三階段金融回饋行動

金管會啟動「金融大回饋」行動計畫，主委彭金隆6日指出，金融業應將「回饋社會內化為經營核心」，並朝系統性、整合性、前瞻性發...

永豐期貨舉辦高齡關懷體驗活動 攜手弘道基金會共創友善社會

隨著台灣即將邁入超高齡社會，高齡者在生活環境、醫療照護、社會參與上的挑戰日益浮現。永豐期貨關注這一重大社會變遷，上周二（...

金融三業大陸曝險6月底快破8千億大關 國銀曝險淨值比估7月跌破15%

金管會公布最新的金融三業在大陸曝險統計，合計銀行、證券、保險等三大業別，合計6月底為8079.5億，估計7月底將跌破8千...

颱風季出國投保實支實付型班機延誤險 新安產保額最高5萬元

暑假是颱風頻繁侵擾台灣、日本等地的季節，也是國人出遊旺季，同時也是颱風頻繁侵擾台灣、日本等地的季節，面對不可預期的航班異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。