銀行「停辦保管箱」業務 萬名客戶退箱變「無殼」資產

台北市近期因某銀行的分行保管箱業務停辦，承租保管箱客戶被要求在一個月內清空保管箱退租，造成上萬名的承租人四處急尋他行保管箱，頓時原本放在保管箱的財產成了「無殼」資產。

銀行業者表示，最近來洽尋保管箱的客戶明顯增加，主要是某金控旗下銀行在台北的一家分行因改裝，通知承組人終止保管箱出租契約。該分行由於位在台北市精華區，承租人不乏是公家機關的公務員。

在收到銀行終止保管箱出租契約後，承租人陸續前往分行辦理退租，一位承租人表示，退租排隊時間要2~3小時，人真的太多。

隨著國人財富成長，對銀行保管箱需求增加，近幾年來保管箱業務火熱，但受到該業務投報率低，及保管箱本身必須是自有行舍才能設置規定，和高端理財興起，銀行在分行的樓面使用效能等考量等因素，台北市區的保管箱幾乎是一位難求。

業者表示，目前有傳出排名前三大的民營金控旗下銀行，都會陸續收掉保管箱業務，或是只提供給VIP客戶，客戶每月流動性存款要到達某一水位，例如300萬等。至於公營行庫，北部的保管箱業務也很吃緊，在搭配業務考量下，會以理財客戶為優先，例如客戶將部分存款買入該行合作的壽險或基金等產品。

至於保管箱出租的價格，最小的箱子一年租金700元已不復見；公營行庫目前最小的箱子，年租金在1,000~2,000元左右；而民營銀行更是翻漲2~3倍，年租金大都在3,600元以上。

銀行業者表示，台北市銀行的保管箱的確呈現「供需失衡」，但銀行基於業績和樓面使用效能等考量，「停辦保管箱」或者以「理財客戶」、「VIP客戶」優先，恐成新常態。 民眾若有緊急的保管箱需求，可洽詢新北市的農會，會比較有機會，而且租金也會相對便宜。