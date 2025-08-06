金融三業大陸曝險6月底快破8千億大關 國銀曝險淨值比估7月跌破15%
金管會公布最新的金融三業在大陸曝險統計，合計銀行、證券、保險等三大業別，合計6月底為8079.5億，估計7月底將跌破8千億元，其中最受矚目的銀行業曝險金額，在5月底已降至7684.5億元，6月底再降至7493.76億元，月減近200億元，曝險占淨值倍數從5月的15.9%續降至15.2%，估計在7月將再跌破15%。
若以實際曝險額的年減觀察，則今年6月底的7493.76億比起去年6月底的9361.61億，減少19.95%，其中以授信金額4977.99億，占曝險比重最高，年減1223.02億元，另外資金拆存減少326.64億元，年減37.84%的減幅最大。
銀行局主秘張嘉魁分析，國銀大陸曝險部位下降，主要和銀行在當地的風控意識有關，由於大陸當地經濟下行、政府債務增加，以及不動產市場衝擊等因素，使銀行的風險意識提高，包括授信、投資、資金拆存等各類用途的部位都縮減。
銀行局統計顯示，截至6月底，大陸曝險最多的前三大銀行，分別為中信銀1738億、北富銀908億、台新602億元，永豐銀則以557億元位居第四。
而證期三業對大陸的曝險，截至6月底為86.74億元，占淨值比僅1.1%，年減55.33億；壽險業的曝險則降至499億，產險部位則早已降為0，目前占保險業的可運用資金比率為0.15%。
金管會目前尚未全面揭露第二季底各別銀行的曝險，不過若以第一季統計數據觀察，九大公股行庫的曝險占淨值比超過半數已低於10%，包括台銀、3%、土銀6%、合庫與一銀均為9%、華銀4%、台企銀5%、彰銀13%、兆豐11%、輸銀1%，而大型民營金控裡，元大銀為1%，可說是大型民營金控裡大陸曝險最低，幾已趨近於0，其他的大型民營金控旗下銀行都是雙位數，中信57%、凱基銀44%、永豐39%、北富銀36%、台新32%、國泰世華銀25%、玉山銀23%、新光銀14%，另外安泰銀也有22%、花旗20%。
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