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颱風季出國投保實支實付型班機延誤險 新安產保額最高5萬元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
颱風季出國，投保實支實付型班機延誤險，有助於從容應變旅途中發生的狀況。圖/新安東京海上產險提供
颱風季出國，投保實支實付型班機延誤險，有助於從容應變旅途中發生的狀況。圖/新安東京海上產險提供

暑假是颱風頻繁侵擾台灣、日本等地的季節，也是國人出遊旺季，同時也是颱風頻繁侵擾台灣、日本等地的季節，面對不可預期的航班異動，與其被動等待，建議旅客不妨在出發前主動投保旅平險，並加購班機延誤保險，以提前確保旅途能夠獲得安全與臨時開支的保障。

新安東京海上產險網路投保網站提供的「班機延誤保險」，是目前市場少見可依實際需求選擇「實支實付型」或「定額型」的商品。其中實支實付提供最高可達5萬元的保障額度，讓旅客在遭遇班機延誤時能從容安排食宿及交通。

以出國旅遊天數5天，投保旅平險保額1,200萬元、班機延誤保險實支實付保額5萬元計算，保費僅約千元，除可精準填補保戶因班機延誤所產生額外開支外，還能不讓行程因班機延誤而增加的支出成為經濟負擔。

新安東京海上產險總經理賴麗敏指出，班機延誤最常見的原因就是氣候因素，如颱風、濃霧、大雷雨、暴風雪等，另外起飛前檢查發現機械異常，航空公司也會因進行維修而先暫停起飛。

如因颱風影響導致延誤時間過久，旅客們甚至得另尋旅館等候通知，此時如事先投保實支實付型班機延誤保險，更能填補實際額外花費。

新安東京海上產險提醒，實支實付型「班機延誤保險」理賠條件為原本搭乘班機預定出發的時間起算直到實際出發、或第一班的替代班機出發時間延誤4小時以上，在延誤期間內額外產生實際且合理的膳食、住宿、往返機場與住宿地的交通費可申請理賠。

假若航空公司沒有安排替代班機，旅客自行另訂航班的出發時間也較原班機預定出發時間晚4小時以上，同樣可申請理賠。

若遇上班機延誤狀況，務必記得第一時間先確認航班資訊，然後到航空公司櫃台開立搭機證明（機票或登機證）及載有班機延誤期間的證明文件，連同延誤期間合理額外支付的交通、住宿、膳食費用單據正本都要妥善保存，返回台灣後即可向保險公司提出理賠申請。

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