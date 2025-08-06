中信銀聯手台灣中油 「中油Pay」APP數位服務再進化

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）為持續經營交通支付生態圈，提供客戶多元的生活支付需求，攜手聯名夥伴台灣中油股份有限公司（簡稱「台灣中油」）深化「中油Pay」APP數位服務功能，自今（6）日起中油VIP會員於「中油Pay」上的「行動商城」服務購物時，可以會員點數折抵消費金額，購買商品可選擇宅配到家或送貨至指定加油站，提供加油順便取貨的一站式服務，今年8月31日前還可享不限金額免運費優惠。

「中油Pay」行動商城上線體驗活動今天在台北市台灣中油內湖加油站舉辦，中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風、台灣中油油品行銷事業部執行長邱垂興、「中油Pay」行動商城代言人短今以及啦啦隊女神峮峮皆到場為嶄新的服務活力應援，透過兩位超人氣啦啦隊女神的活潑互動問答，向現場民眾說明加油點數不僅可在實體加油站兌換商品，更可以在「中油Pay」的行動商城兌換上千種商品及票券。

中信銀行表示，為提升雙方客戶的數位化服務，中信銀行與台灣中油持續鼓勵客戶申辦中油聯名卡綁定「中油Pay」及VIP實體會員卡註冊「中油 Pay」轉換升級為行動會員，會員積點、結帳一次搞定，可提升加油結帳速度，搭配多元點數兌換管道，使線上服務與線下加油站整合，服務更為完整。

為歡慶「中油 Pay」行動商城上線，中油說，即日起至今年8月31日前於行動商城購物不限金額免運費，刷卡消費單筆滿1000元贈10000點中油VIP點數。活動期間中信銀行再加碼，民眾只要「中油Pay」綁定中油聯名卡，於行動商城單筆消費滿1000元再加贈中信卡紅利點數1000點。

除此之外，即日起至今年9月30日前，中油聯名卡推出三招加油省組合，第一招申辦中油聯名卡消費滿額最高回饋新臺幣500元，第二招再下載綁定「中油Pay」最高回饋新臺幣120元，第三招先儲值再加油享最高回饋6.8%，活動詳情請上「中油Pay」行動商城與中信銀行官網www.ctbcbank.com查詢。