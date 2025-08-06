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搶攻資產管理商機　台新銀獲准進駐亞資中心高雄專區

中央社／ 台北6日電

金管會積極推動亞洲資產管理中心，金管會今天宣布，同意台新銀行進駐高雄資產管理專區（高雄專區） 試辦業務，自開辦日起試辦至明年6月30日。截至目前，金管會共同意15家銀行進駐高雄專區進行試辦業務。

金管會今天發布新聞稿，台新銀行今年3月經核准開辦高資產業務，申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、金融資產投資組合貸款服務（LombardLending）等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點的管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃。

金管會也要求銀行指派專責人員負責督導業務，以強化自律管理能量。高雄專區目前已匯集國內主要公營、民營及外商銀行等多元金融機構，將逐步形成完善的資產管理生態體系。金管會指出，將定期檢視試辦成果，視效益研議下一階段推動策略。

金管會強調，推動地方資產管理專區的政策目標，除了引導高資產業務與國內外資金投資台灣核心產業鏈結外，更希望透過地方資產管理專區試辦模式，建立跟國際接軌的法規與產業生態環境，拓展國際競爭力。

根據金管會資料，目前獲准進駐高雄專區共15家銀行，包含合庫銀、一銀、華銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台灣）商業銀行、元大銀、玉山銀、星展銀行、中信銀及瑞士銀行在台分行、渣打銀與台新銀行。

台新 理專 保險 外資 金管會 洗錢防制

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