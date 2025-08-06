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布局日本經貿商機　聯邦銀獲准申設東京分行

中央社／ 台北6日電

台積電日本熊本設廠，衍生金融服務潛在商機。聯邦銀行考量日本政經環境穩定，加上台灣跟日本經貿交流等情形，規劃在日本設立東京分行，金管會今天表示，同意聯邦銀行向日本主管機關申請設立東京分行。

台積電海外布局日本設廠，掀起產業日本投資熱潮，國銀也跟隨台商加速前進日本市場，帶動多家銀行在日本新設據點。

聯邦銀行目前海外據點包括越南胡志明市及河內2家代表人辦事處。聯邦銀行考量日本政經環境穩定、日本跟台灣雙邊貿易及相互投資等情形，規劃在日本設立東京分行，以強化海外布局，建構完善金融服務網路，提升海外業務成長動能。

金管會表示，同意聯邦銀行向日本主管機關申請設立東京分行。

根據金管會統計，目前共有台灣銀行、一銀、彰銀、兆豐銀、台灣中小企銀、玉山銀、台新銀與中信銀等8家本國銀行在日本設有1家子銀行及13家分（支）行。

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