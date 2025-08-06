上班族買房壓力超大！年薪60萬元以下的青年購屋族 75%都拿來繳房貸
近年來房價明顯上漲，而薪資漲幅遠不及房價增幅速度，使購屋族群買房負擔逐年遞增。永慶房產集團統計聯徵中心2024年第2季到2025年第1季一年間，新北市40歲以下青年購屋族群的核貸數據，數據顯示年薪60萬元至120萬元的族群為新北市購屋主力，占比達44.9%，而年薪60萬元以下的購屋族，亦有29.1%的占比，惟房貸負擔占其年薪比例超過75%，該族群房貸壓力極高。
至於房貸負擔最重的為年薪不到60萬元的青年購屋族群，每年所須繳的房貸金額占其年薪比例超過74.8%，揹房貸壓力居各年薪帶之首；而年薪300萬元以上的青年購屋族群，每年房貸僅占其年薪比例不到三成，差距相當懸殊。
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，若以各年薪帶的核貸情形，試算出購屋族在本息平均攤還30年，每年所須還款金額來看，年薪0-60萬元的青年族群每年須還近45萬元的房貸，負擔超過74.8%，再加上生活所需的必要開銷後，幾乎所剩無幾，可能得依靠父母資助或雙薪家庭的支撐，才能如期支付每月房貸。
值得注意的是，新北市年薪60萬元-120萬元的購屋族，其房貸負擔也不輕，每年房貸還款金額約為48.6萬元，占年薪比例介於40.5%至81.1%之間，揹房貸壓力也相當大。顯示40歲以下的青年族群想進入房市代價極高，可能也須憑藉父母親的部分資金資助或配偶共同承擔房貸，才不至於影響到原有的生活品質。
因此，陳金萍補充，想在新北市買房，對於預算有限的青年購屋族群，一定要謹慎評估自身的財務能力，以免遇到升息、景氣下行或其他突發狀況時，無力繳交房貸，讓房屋只能不幸落入法拍市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言