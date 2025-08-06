善盡企業社會責任 全球人壽獲保險信望愛獎3獎項肯定

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，善盡企業社會責任，持續讓「愛與責任」成為善循環的起點，今年榮獲2025保險信望愛獎之「最佳整合傳播獎」優選、「最佳社會責任獎-壽險組」優選、「最佳商品創意獎-壽險組」大獎共三項榮耀肯定，顯示全球人壽全方位的卓越經營成果。5日頒獎典禮，全球人壽由品牌暨公共關係處副總蕭乃心及商品部副總賴庭宇代表出席領獎。

「最佳整合傳播獎」方面，全球人壽憑藉【全球30 因愛而在】整合傳播專案榮獲肯定。本傳播專案以「ESG永續」為主軸，聚焦於品牌在ESG的行動力，以「出自對生命的愛，就是一起用行動回應社會」為傳播策略概念，展現全球人壽30周年永續企業形象。從30周年全新Symbol出發，串連起對內部全體同仁與對外部大眾消費者的全方位傳播，透過記者會、全平台廣告、同仁激勵影片、柔韌力量女力論壇、及Podcast特別企劃的全媒體整合傳播，讓宣傳深度及廣度最佳化，再創品牌全新里程碑。

「最佳社會責任獎-壽險組」方面，全球人壽【以愛實踐，責任永續—全球人壽的社會責任行動】，長期以實際行動響應聯合國永續發展目標（SDGs），透過體育發展、教育成長與公益耕耘三大領域，攜手社會各界資源，落實「一份公益，多方得利」精神，推動永續發展，實踐 ESG 善循環，目前已達成9項SDGs，包括：消除貧窮(01)、消除飢餓(02)、健康與福祉(03)、教育品質(04)、乾淨水資源(06)、責任消費與生產(12)、氣候行動(13)、海洋生態(14)、陸地生態(15)。

「最佳商品創意獎-壽險組」方面，全球人壽以【全球人壽樂齡臻愛防癌定期健康保險(LLD)】勇奪大獎肯定。本商品為業界首創專為50-80歲的高齡族群量身打造多次給付型高齡癌症險。針對台灣保險市場高齡防癌險的3大痛點，提供更全面、更彈性的癌症保障方案。痛點1-投保困難，亞健康族群被排除：本商品原則免體檢、友善承保，讓亞健康族群也有機會可以投保癌症險；痛點2-理賠流程繁瑣、用途受限：本商品理賠時免蒐集醫療費用單據，只需提供癌症醫療診斷書及相關檢驗報告即可申請理賠。提供即時支援、整筆給付，讓保戶在罹癌後可以掌握醫療自主權，不受條款限制選擇最適合的治療方式，理賠金可靈活運用讓治療期間無後顧之憂；痛點3-癌症慢性病化，理賠機制不足：本商品提供最長達20年的持續癌症保障，而不受給付初次罹患侵襲性癌症保險金後契約效力終止之影響。真正做到長期守護、全方位癌症保障。

全球人壽致力成為台灣保險業之專業典範，深受各界的肯定，持續榮獲各類專業獎項，在在顯現全球人壽致力於永續經營的努力與成果。未來將持續秉持「因為愛 責任在」品牌理念，不忘初心，持續實現對每位保戶的承諾，以人為本、利己利他的永續企業繼續前進。