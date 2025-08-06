國泰金主要贊助美國大都會博物館名作海外巡展 吸超過10萬人次觀展

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由國立故宮博物院與美國大都會博物館合作、時藝多媒體策劃，以及國泰金控（2882）擔任主要贊助夥伴，現正於國立故宮博物院北部院區第2展覽館熱烈展出中。此次展覽自開展以來佳評如潮，迄今已吸引全台超過10萬人次參觀，不僅是美國大都會博物館首次最大規模的海外巡展，亦僅來到台灣、韓國兩地展出，堪稱是相當難得的藝術盛事，展期至10月12日止，歡迎民眾踴躍觀展。

國泰金控深耕台灣60餘年，除提供民眾優質金融、保險服務，也不間斷引進國、內外優質藝文團體或藝術展演，讓藝術走入生活、豐富人生。此次國泰主要贊助美國大都會博物館名作展首次來台，讓台灣民眾不需遠赴紐約，即可親眼欣賞跨世紀名作，國泰金控總經理李長庚也特別親赴故宮欣賞展覽，並表示「雖然此次81件展品已是精挑細選，但相較於大都會博物館內的龐大收藏，還是覺得有點不過癮」，他期許未來能有更多國際級藝術資源來到台灣，並鼓勵民眾把握機會欣賞國際級藝術大師真跡名作。

來自台灣藝術大學的林同學分享，當她踏入展場的那刻起，眼前一幅幅的經典畫作，對她來說已不只是單純色彩與線條的交融，而是藝術家透過精緻、細膩的筆觸，對世人述說其靈魂深處對於生命與生活的體悟。

遠從高雄特地北上觀展的林先生則表示，他曾在紐約親身造訪過大都會博物館，這次得知大都會博物館名作來台展出，讓他興奮不已。他說，在台灣就能近距離欣賞這些世界級的珍貴藝術作品，是一件很幸福的事。

國泰金控歷年來積極透過企業力量，引領藝術走入全民生活之餘，也為年輕藝術家點亮藝術創作的夢想之火。由國泰主辦的《全國兒童繪畫比賽》今年邁入第50屆、《新世紀潛力畫展》亦邁入第25屆，每年不僅鼓勵許多小朋友親近繪畫立定志向，也讓具美術創作熱忱的青年學子多一個展現作品成就夢想的舞台。

此外，國泰金控自1995年起攜手雲門舞集，推出《國泰雲門隨行吧》，並於日前宣布雙方合作達30周年的里程碑，累計在全台22縣市，舉辦超過300場戶外及社區演出，超過270萬人次親身感受舞蹈帶來的震撼與感動。今年《國泰雲門隨行吧》首度將雲門藝術總監鄭宗龍廣受好評的作品《毛月亮》搬上舞台，在花蓮、台北戶外公演後，將再走進社區，邀民眾與雲門共舞，徜徉在「BETTER TOGETHER共創更好」的藝術好時光。