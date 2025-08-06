解暑假血荒 南山、玉山聯合捐血活動募集逾5500袋熱血

捐血一袋、救人一命！為了緩解暑假血荒，日前南山人壽攜手玉山金控共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動，自七月底至八月初，連續六天在全臺各地辦理38場捐血活動，號召3,839名民眾熱情響應，募集5,589袋熱血，集結眾人之力，用實際行動有效挹注全臺醫療用血，幫助更多的生命。

根據台灣血液基金會的數據顯示，2024年臺灣全年齡的年平均捐血次數為1.82次，40歲以下族群，捐血次數均在平均值以下。此外，近10年的首次捐血率也持續下降，去年僅為9.68%，是近10年以來首度跌破雙位數。由於每年暑假出遊潮加上天氣炎熱或颱風不定期來襲，使得暑假血庫時常告急，今年7月受到一連數個颱風及外圍環流降雨影響，更降低民眾出門捐血意願，對醫療用血庫存量造成不小衝擊。

南山人壽董事長尹崇堯表示：「今年是南山人壽第五度與玉山金控合作舉辦捐血活動，結合雙方企業的資源與社會影響力，匯集眾人的熱血和愛心，在緊急時刻幫助到更多的生命。」為了在關鍵時刻發揮力量，南山人壽積極發揮企業影響力，日前攜手玉山金控在臺北、新北、宜蘭、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南及高雄等10個縣市辦理38場捐血活動，號召南山內外勤夥伴、保戶、親友及鄰近社區民眾一起響應捐血，在六天內共募集5,589袋熱血，成效斐然。

此次南山再次攜手玉山，透過雙方共同宣傳捐血資訊，發揮企業影響力號召顧客及民眾共襄盛舉。玉山金控董事長黃男州表示，臺灣推動捐血運動至今已逾50年，在全體國人一同努力與投入之下，臺灣的捐血率名列世界前茅，但受到疫情、極端氣候或是少子化等影響，血庫仍時常告急。而玉山旗下員工亦自願投入志工服務並挽袖捐血，讓愛心熱血幫助更多需要的人，期望能適度恢復血庫安全存量，確保國人醫療所需，幫助更多有需要的人。

保險的本質在於互助，作為社會安全網的重要一環，南山人壽積極偕同各方力量，打造更加友善包容、溫暖的社會。南山人壽、南山產物與玉山長期以來不僅在業務領域保持緊密合作，更共同致力於社會公益，除了捐血活動，並攜手推動多項弱勢關懷計畫，包括玉山長期挹注「南山慈善基金醫療關懷計畫」弱勢病患醫療救助基金；亦合作為臺南市經濟弱勢長者投保微型保險，提供基本意外險保障，以及於彰化縣推動「南山產物微型火災不便費用保險」，持續關懷並守護更多需要幫助的民眾。