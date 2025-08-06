磊山保經榮獲保險專業、社會責任等 四項保險信望愛獎

磊山保經於5日出席「第27屆保險信望愛獎」頒獎典禮，由副董事長曾粹頤代表領獎，磊山一舉榮獲四項大獎，備受評審肯定。

保險信望愛獎為業界指標性的獎項，此次磊山榮獲的獎項，包括：深耕帶狀公益、倡議ESG行動的「最佳社會責任獎」，重視專業賦能與培育的「最佳保險專業獎」，展現品牌創新跨域整合力的「最佳整合傳播獎」，以及由磊山台中營運處獲得「壽險組–最佳通訊處獎」，肯定同仁在組織經營上的專業能力。本次榮獲四項大獎，不僅彰顯磊山長期在專業培育、公益實踐與品牌傳播的深耕成果，也完全切合點出每個同仁都能在磊山的五大賦能平台的全方位發展。

磊山保經長期推動「帶狀公益 × 永續正循環」，打造具有系統性與延續性的公益行動模式。2024年，磊山執行了47項公益專案、舉辦69場活動、動員近萬名志工，服務近5萬人，並實質落實多項聯合國永續發展目標（SDG s）。磊山保經董事長李佳蓉表示：「我們相信公益不是一次性的行動，而是長期的投入與陪伴。我們用行動累積信任，用信任傳遞希望。榮獲「最佳社會責任獎」，正是對磊山多年回應SDGs與實踐社會責任的肯定。」

磊山在專業培育方面也大放異彩，榮獲「最佳保險專業獎」，來自於「磊山七大學院」的完整培育體系，涵蓋超過5,800小時的訓練課程，並引入生成式AI優化數位學習平台，提升學習效率。2024年，磊山實收保費由48億元成長至83.8億元，壽險保額達1,900億元，IDA國際龍獎達標人數突破200位創歷年新高，繼續率穩定，展現出穩健經營與高服務品質。磊山保經業務總經理林世德表示：「我們堅守專業，支持同仁取得國際級證照，並提供彈性制度與職涯規劃，尊重每位夥伴的差異。我們追求長期價值，以尊重客戶與長期保障為導向，建立了支持文化與學習路徑，營造鼓勵自主成長與品牌傳承的文化氛圍。」

此次，磊山保經台中營運處也獲得「壽險組–最佳通訊處獎」肯定，台中營運處強調數位化轉型與人才培訓，致力於提供夥伴專業成長機會，並建立穩定的信任文化，通過創新的教育推廣方式，持續提升內部人才穩定性和信任感，為長期業務增長奠定堅實基礎，使團隊能夠在業務推廣和市場競爭中脫穎而出。

榮獲「最佳整合傳播獎」及「最佳通訊處獎」，彰顯磊山在品牌傳播與地方經營上的卓越實力。2024年，磊山積極參與「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，不僅是贊助者的身分，還推動多項整合傳播策略，創下破億媒體曝光與百萬人次觸及，成功將磊山品牌在高關注場域中深刻植入民眾心中。磊山保經總經理許弘偉表示：「我們不只做品牌傳播，更重視品牌與公益場域的連結，此次特別邀請180位偏鄉少棒選手入場觀賽，與職棒選手互動，讓希望在巨蛋中萌芽，相信當孩子們看見了世界，也會朝著這個目標，向夢想邁進。」

此次四項大獎不僅是對磊山15年來專業堅持與社會投入的高度肯定，也展現磊山一以貫之的三大企業使命——透過保險，提供客戶身心安頓的力量；與時俱進，提供夥伴多元創業的平台；整合資源，提供社會帶狀公益的支持。未來，磊山將持續推展永續行動、專業人才培育與跨域整合，攜手夥伴、保戶與社會，共同實現更友善的未來，用行動詮釋「在一起更美好」的磊山精神。