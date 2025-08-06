國泰金控贊助美國大都會博物館名作海外巡展 吸引超過10萬人次

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由國立故宮博物院與美國大都會博物館合作、國泰金控擔任主要贊助夥伴，開展以來佳評如潮，迄今已吸引全台超過10萬人次參觀。

這是美國大都會博物館最大規模的海外巡展，僅來到台灣、韓國兩地展出，堪稱是相當難得的藝術盛事，展期至10月12日（星期日）止，歡迎民眾踴躍觀展。

國泰金控不間斷引進國、內外優質藝文團體或藝術展演，讓藝術走入生活、豐富人生；此次國泰贊助美國大都會博物館名作展首次來台，讓台灣民眾不需遠赴紐約，即可親眼欣賞跨世紀名作。

國泰金控總經理李長庚表示，雖然此次81件展品已是精挑細選，但相較於大都會博物館內的龐大收藏，還是覺得有點不過癮。他期許未來能有更多國際級藝術資源來到台灣，並鼓勵民眾把握機會欣賞國際級藝術大師真跡名作。

來自台灣藝術大學的林同學分享，當她踏入展場的那刻起，眼前一幅幅的經典畫作，對她來說已不只是單純色彩與線條的交融，而是藝術家透過精緻、細膩的筆觸，對世人述說其靈魂深處對於生命與生活的體悟。

國泰金歷年來積極透過企業力量，引領藝術走入全民生活之餘，也為年輕藝術家點亮藝術創作的夢想之火。由國泰主辦的《全國兒童繪畫比賽》今年邁入第50屆、《新世紀潛力畫展》亦邁入第25屆，每年不僅鼓勵許多小朋友親近繪畫立定志向，也讓具美術創作熱忱的青年學子多一個展現作品成就夢想的舞台。

此外，國泰金自1995年起攜手雲門舞集，推出《國泰雲門隨行吧》，並於日前宣布雙方合作達30周年的里程碑，累計在全台22縣市，舉辦超過300場戶外及社區演出，超過270萬人次親身感受舞蹈帶來的震撼與感動。