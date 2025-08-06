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貝萊德：美股角力戰 企業獲利對抗關稅壓力

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德資產管理指出，風險資產正處於一場拉鋸戰。一方面，美國企業在人工智慧（AI）題材推動下展現穩健獲利；另一方面，關稅政策可能壓抑經濟成長，卻同時推升通貨膨脹。

貝萊德指出，第2季財報結果顯示，目前AI題材占上風，但仍存在疑問：最終是誰來承擔關稅成本？初步跡象顯示，消費者與企業恐將共同承擔。不過，美國企業的韌性可望緩衝部分衝擊，因此貝萊德維持對AI題材與美股的加碼立場。

隨著美國達成協議並逐步落實，關稅實際有效稅率已達15%至20%，高於原先預期，並在6月為美國財政部貢獻270億美元收入。貝萊德指出，問題是：誰來承擔這筆代價？答案可能是外國供應商、美國企業（以壓縮利潤率吸收成本），以及消費者（透過物價上漲買單）的綜合結果。至於對經濟成長與通膨的衝擊，要由最終成本分配而決定。

貝萊德指出，最新第2季通膨數據顯示，美國耐久財價格創下1991年以來最快漲幅（不含疫情特殊情況），顯示消費者已開始為家電、電子產品等品項支付更高價格。同時，企業端也無法倖免，全球車廠作為最受關稅衝擊的產業之一，已紛紛在財報中認列龐大的獲利減損。

儘管如此，貝萊德發現，美國企業展現驚人的韌性。LSEG數據顯示，第2季美國企業獲利年增約8%，利潤率更創歷史新高，明顯優於歐洲停滯的獲利水準。美國科技巨頭持續扮演AI投資的火車頭，微軟與Meta近期財報更凸顯這股成長動能。

AI 美國 關稅

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