法鼓山榮董會訪台灣工商聯 致謝助緬甸震後重建

法鼓山榮董會會長黃楚琪、台灣絃樂團團長鄭斯鈞等一行30人，4日拜訪台灣工商聯，由理事長王明祥、會務顧問許娟娟、秘書長陳仲隆、常務理事白文亮等十多位等一同接待。

法鼓山榮董會會長黃楚琪與會中，先表達祝賀王明祥擔任台灣工商聯第8屆理事長，也感謝王明祥在此次緬甸賑災團中，與法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師，一同深入曼德勒災區，進行震後重建的行動，並援助華校、捐贈醫療物資等表達感謝之意，同時贈送1幅由聖嚴法師所寫的墨寶「平安吉慶」予王理事長。

王明祥致歡迎辭，並請與會嘉賓一同觀賞台灣工商聯剪影影片及偉特集團關懷法鼓山緬甸8梯次賑災影片，與會中也邀請法鼓山榮董會會長黃楚琪參加本會將於今年12月17日舉行的第8屆第3次會員代表大會聯誼晚會活動。