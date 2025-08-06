凱基銀行犒賞爸爸推美元高利存款 美元定存最高5.25%

父親節將至，身為家中主要經濟支柱的爸爸該如何犒賞自己，凱基銀行推出限時美元高利存款專案，即日起至9月30日止，透過客服、分行皆可申辦，活存與短天期定存雙方案同步加碼，美元定存年利率最高5.25%，美元活存年利率最高3.9%，讓辛勞的爸爸可靈活運用資金增加收入，好好犒賞自己。

凱基銀表示，不同年齡階段的爸爸，理財風格也大不同。凱基銀行特別觀察常見三大爸爸類型，針對35歲至44歲的青壯年爸爸，正值事業與家庭雙衝刺期，在理財上重視高效與機動，屬於資金運用彈性且重視報酬的「靈活衝刺派」，建議可以參考美元高利活存，資金進出自由，年利率可享最高3.9%，利率亮眼，且資金運用有彈性。

而45歲至59歲的中年爸爸屬於「穩健配置派」，不僅要肩負家庭財務重任，還要為未來退休提前布局，在理財上偏向追求風險可控的穩健投資。凱基銀行推薦3個月短天期美元定存，年利率最高5.25%。

60歲以上的退休爸爸，重視資產能不能穩健成長，讓退休生活過得安心無虞的「保值安心派」，建議亦可選擇美元定存高利方案，年利率最高5.25%，兼顧抗通膨、保值、外幣資產分散的好選擇，資金運用更加精準。

凱基銀「美利自由式」美元高利存款專案，以新資金承作，新戶與既有客戶皆適用，活存最低5千美元可享最高3.9%；美元定存最低3萬美元，最高可享5.25%高利。