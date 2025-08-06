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詐團橫行 前台灣銀行董事長呂桔誠也遭冒名詐騙

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
詐團橫行 前台灣銀行董事長呂桔誠也遭冒名詐騙。記者朱漢崙/翻拍
詐團橫行 前台灣銀行董事長呂桔誠也遭冒名詐騙。記者朱漢崙/翻拍

詐團橫行，前台灣銀行董事長，現任國經會理事長呂桔誠也遭到冒名詐騙，詐騙集團偽造呂桔誠臉書，並開Line假帳號進行投資詐騙，呂桔誠知道遭冒名之後也立即呼籲不要點開該帳號，避免受騙。

呂桔誠過去擔任台灣銀行董事長長達8年，也當過銀行公會理事長，也因此在Line上面化名「財運亨通」的群組，群主竟然聲稱呂桔誠是他長期的「授業恩師」，還謊稱呂桔誠為神秘嘉賓來群組上面跟群友分享，並以介紹呂桔誠過去在政金圈豐富的資歷，來作為誘騙這些群友上當投資的伎倆。詐團囂張到甚至直接偽造呂桔誠的Line帳號，讓群友點入，來增加詐騙成功的機會。

詐團橫行 前台灣銀行董事長呂桔誠也遭冒名詐騙。記者朱漢崙/翻拍
詐團橫行 前台灣銀行董事長呂桔誠也遭冒名詐騙。記者朱漢崙/翻拍

董事長 詐騙集團

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