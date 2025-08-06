櫃買市場業績發表會8月12日登場 歡迎投資人踴躍報名參加

配合上櫃公司2025年第2季財務報告陸續公告，櫃買中心（Taipei Exchange）將自8月12日（周二）起於台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列櫃買市場業績發表會，以利投資人了解上櫃公司最新財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，臺灣受惠AI熱潮及完整的半導體產業鏈，2024年IPO市場表現卓越，有30家公司加入上櫃市場，今年截至7月底亦有19家公司掛牌上櫃，為使投資人進一步了解新銳上櫃公司，這次系列業績發表會於8月12日率先以「上櫃新星」為主軸揭開序幕，邀請半導體氣體廠務系統工程服務商銳澤（7703）、直流馬達吊扇製造商昶瑞機電（7642）及雲端整合服務商博弘（6997）等公司與會。

另外「富櫃50指數」與「富櫃200指數」挑選體質優良、具流動性且市值規模最大的50檔及200檔上櫃股票為成分股，可有效追蹤上櫃股票市場走勢，已成為櫃買市場代表性的投資標竿，8月18日（周一）推出「富櫃50」主題，邀請半導體濕製程設備廠弘塑（3131）、半導體矽晶圓材料供應商環球晶（6488）、太陽能晶錠及晶片製造商中美晶（5483）與會。

8月20日（周三）推出「富櫃200」主題，邀請半導體測試介面探針卡大廠旺矽（6223）、散熱模組廠力致（3483）及伺服器滑軌製造商南俊國際（6584）與會8月21日（周四）接續推出「金融與科技」主題，邀請臺灣首家上櫃期貨商元大期（6023）、電子功能性材料供應商汎瑋材料（6967）及金融資訊服務商三竹（8284）到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，這系列共將舉辦六場次的業績發表會，後續於8月26日及27日尚有兩場「智慧製造與醫療」及「居家生活」為主題的業績發表會，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步了解企業營運發展契機，也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。

櫃買市場業績發表會主題豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載，此外，為服務未能親自到場的投資人，該系列各場次均提供現場直播，投資人可至本中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），另各場次影音檔亦將於會後上傳至本中心網站（櫃買中心首頁>櫃買影音）供投資人瀏覽。