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南山、玉山聯合捐血活動募集逾5,500袋熱血

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
南山人壽攜手玉山金控共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動。圖／南山人壽提供
南山人壽攜手玉山金控共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動。圖／南山人壽提供

捐血一袋、救人一命！為了緩解暑假血荒，日前南山人壽攜手玉山金控共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動，自7月底至8月初，連續六天在全臺各地辦理38場捐血活動，號召3,839名民眾熱情響應，募集5,589袋熱血。

根據台灣血液基金會的數據顯示，2024年臺灣全年齡的年平均捐血次數為1.82次，40歲以下族群，捐血次數均在平均值以下。此外，近10年的首次捐血率也持續下降，去年僅為9.68%，是近10年以來首度跌破雙位數。由於每年暑假出遊潮加上天氣炎熱或颱風不定期來襲，使得暑假血庫時常告急，今年7月受到一連數個颱風及外圍環流降雨影響，更降低民眾出門捐血意願，對醫療用血庫存量造成不小衝擊。

南山人壽董事長尹崇堯表示，這是南山人壽第五度與玉山金合作舉辦捐血活動，在臺北、新北、宜蘭、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南及高雄等10個縣市辦理38場捐血活動，在六天內共募集5,589袋熱血，成效斐然。

玉山金董事長黃男州指出，台灣的捐血率一直名列世界前茅，但受到疫情、極端氣候或是少子化等影響，血庫仍時常告急，期望活動能適度恢復血庫安全存量，幫助更多有需要的人。

捐血 董事長 玉山金控

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