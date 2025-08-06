意外吧！近半年全球股票型基金兩大主題績效最夯

2025年上半年新台幣匯率升值一成左右，使得投資海外資產的基金績效受到影響，近期匯率走勢回緩，基金表現回到反應資產本質，根據CMoney資料統計，近半年扣除匯率干擾仍然守住1%以上正報酬表現的基金共有10檔，以兩大投資主題最夯，意外的是兩大族群分屬成長與防禦型基金，包括：投資電競、物聯網、科技等成長族群，及鎖定基礎建設、公用事業的防禦族群。

法人分析，之所以由兩大族群的績效囊括近半年績效前十強，可以發現是受到年初投資氣氛保守，基礎建設、公用事業等防禦型基金展現抗跌隨漲特性，預先展現穩健報酬特性，打好收益基礎；而隨科技股甩開４月關稅影響，科技股強勢領漲，強勁表現不僅修復前四個月的跌幅，同時不少科技股還率先突破創高。

第一金全球eSports電競基金劉郁伶指出，AI、半導體應用與遊戲軟、硬體廠商結合，包括熱門遊戲機推出、新遊戲上線等需求火熱，加上適逢下半年電競旺季，都助攻電競eSports近期的強勁漲勢。暑假這波最夯的遊戲新機是日本任天堂Switch2，官方公告更指出，Switch2在短短七周內，已銷售突破600萬台，成為任天堂歷史上銷售最快的主機；劉郁伶也強調，市場高度期待新機及新遊戲軟體能同步帶動遊戲產業整體銷售與獲利動能的進一步上揚。