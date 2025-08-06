日本拼到15%關稅 這一檔日股主動式基金展靭性

野村投信表示，與其他成熟股市相比，日股之所以能成為投資美國以外成熟股市的不二選擇，主因日本資本市場發展已相當成熟、股市總市值在成熟國家中僅次於美國。

日股市值超過10億美元的大型上市公司家數位居全球第二，股市流動性極佳，對比美股表現與科技股走勢的相關係數極高。反觀日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的市場生態，對於尋求分散投資配置，日股是2025下半年絕佳投資選擇，外資急湧搶進，中長線仍將回歸良好的基本面，投資人可持續定期定額布局日本主動式基金。

在日本政局方面，野村(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）表示，自民黨及公明黨參議院選舉大敗後，石破茂雖仍宣布將續任首相，但黨內對其問責下台的聲浪正快速升溫，日本政局進入不穩定期，若無法成功推動補充預算，政策執行恐陷入膠著，未來市場密切關注以下幾點：

1. 石破茂首相是否辭職下台

2. 自民黨與公民黨聯盟是否出現重組或擴大聯合政府

3. 是否提前解散眾議院重新選舉

4. 針對物價上漲，是否推出政策應對，如消費稅下調或是調高所得稅免稅額

5. 財政刺激是否能取得市場信心

河野光成分析指出，雖然石破茂表態繼續執政，並表示現階段「無意擴大聯合政府」，但黨內逼宮聲浪四起，若自民黨根據黨規第六條第四項，內部連署達半數以上，仍可觸發總裁選舉。此外，亦不能排除在野黨提出內閣不信任案並獲得通過的可能性，推翻目前的聯合政府，實現政黨輪替。目前在野各黨對自民黨組成擴大聯合政府多持保留態度，國民民主黨黨魁玉木雄一郎明確表態「無法與石破茂內閣進行合作」，但對是否與未來的自民黨新總裁合作則保持觀望態度。若石破茂辭職，需重新選舉日本首相，目前在野黨立場仍分歧，短期內即便政權更替，也可能是由自民黨繼續領導。

雖然日本政局未來變化存在許多不確定性，不論未來日本首相是否換人，這次執政聯盟選舉失利將帶來未來更多的財政政策妥協，包含減稅等有利民生消費措施可望加速推出，而日本央行升息時程也可能因政治不確性而往後遞延，這些因素將對日本經濟帶來正面助益。

河野光成表示，儘管日本政局陷入震盪，美日關稅仍傳出達成協議的好消息，雙邊對等關稅定於15%，遠低於先前威脅的25%，協議還包含兩大要點：1.日本承諾對美投資5,500億美元，90%收益歸美國所有，預期創造數十萬個就業機會；2.日本將開放包括汽車、卡車、稻米及部分農產品市場。雖然協議具體內容尚未透過正式文件公布，但根據日本經濟再生大臣赤澤亮正的說法，此次結果可視為「正向驚喜」，尤其是對汽車產業而言，汽車產業在日本經濟中占有相當重要的地位，先前市場普遍預期汽車產業的關稅難以下調，因此汽車關稅獲得調降對整體日本經濟可望帶來正面效益。市場近日反應樂觀也是因此次美日關稅談判終於落幕、不確定性解除，然而後續仍有值得關注的幾個面向。

關稅競爭格局變化：對其他主要汽車出口國(如南韓、歐盟)而言，這次美日協議可能改變其談判籌碼，倘若關稅出現差異，可能牽動國際汽車業競爭力重新分配。

日本央行政策變化：原先25%關稅增添日本製造業營收壓力，但如今降至15%有助重振企業信心。而關稅不確定解除，日本薪資可望延續上升趨勢，日銀或將更有底氣升息。

河野光成提及，野村將持續密切關注關稅實施對美國消費者的實質影響，以及美國與其他貿易夥伴(如墨西哥、加拿大)的關稅談判進展。根據觀察，關稅對終端消費價格的轉嫁速度緩慢，現階段對美國消費市場的衝擊有限，但仍需持續追蹤後續變化。總結來說，關稅落幕、不確定解除，有望提振整體市場情緒，然而就日本企業方面，仍需仔細評估關稅對個別企業獲利的影響程度，以及企業能否將成本轉嫁給美國客戶，將成為決定日本各個產業未來競爭力及股價表現的關鍵。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金選股策略，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，而容易落入「價值陷阱」，野村團隊著重挑選的個股同時兼具獲利優質成長潛力，極大化企業價值，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期獲利契機。