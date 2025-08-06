「保險信望愛獎」揭曉 富邦產險、富邦人壽連八年獲獎數稱霸

現代保險教育事務基金會8月5日舉行「2025保險信望愛獎」頒獎典禮，富邦金控旗下富邦產險、富邦人壽一舉拿下15項大獎、5項優選，共計20項獎項，獲獎數連續八年稱霸業界，肯定富邦長期於專業、產品、通路以及永續耕耘的亮眼表現。其中，富邦產險以專業結合科技，打造創新服務，獲頒發年度最大獎「年度最佳產險公司」，更榮獲八項大獎，總計共九項殊榮，獲獎數連年稱霸產險業。富邦人壽投入數位發展，積極落實公平待客，以專業提供優質服務，總計獲六項大獎及五項優選。

富邦產險於「保險信望愛獎」屢創佳績，獲主辦單位頒發最大獎「年度最佳產險公司」，同時亦榮獲「最佳社會責任獎」、「最佳保險專業獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳通訊處獎」，以及個人類「最佳保險成就獎」、「最佳專業顧問獎」等八項大獎，總計共9項殊榮，全面展現富邦產險在專業創新的領先地位。

富邦產險總經理賴榮崇表示，能夠榮獲本屆「年度最佳產險公司」之殊榮，感謝評審們的肯定，以及所有主管同仁們的齊心齊力，造就富邦產險的成就。富邦產險持續以科技驅動服務革新，2024年率先獲金管會核准與多家金融科技業者合作推出一站式投保創新服務，並領先同業正式開辦全新型態「E指保」服務，客戶只要透過行動裝置，以行動身分識別(MID)確認身分，不到30分鐘即可完成線上投保及理賠申請。同時，富邦產險亦持續關注社會風險樣態，推出業界首張以核准方式報送的「家庭地址內意外事故費用補償保險」，填補居家意外保障空缺、建立社會安全網。

個人獎方面，於富邦產險服務逾三十載的副總經理李慧玲榮獲「最佳保險成就獎」，彰顯其長年力創業界新型態商品與制度優化的卓越貢獻，特別是曾協助政府推出台灣首張商業農作物保險，引領業界參與政策型保險，展現對保險專業與永續價值之實踐。「最佳專業顧問獎」則由專精於損害防阻領域的富邦產險協理王宏遠獲獎，長期帶領損防團隊精進風控技術升級，與學研機構合作研發多種風險評估系統，協助企業強化防災韌性，顯示富邦深耕損防領域的堅強實力。

繼榮獲經濟部第九屆國家產業創新獎，富邦人壽於8月5日揭曉「保險信望愛獎」中勇奪11項殊榮肯定（囊括6項大獎，5項優選），榮獲「最佳保險專業」、「最佳社會責任」、「最佳整合傳播」、「最佳通訊處(中辰通訊處)」、「最佳通路策略」、「最佳保險教育貢獻」。

富邦人壽總經理陳世岳表示，秉持「正向力量 豐富生命」品牌精神，提供優質金融保險服務，滿足客戶需求，獲得評審肯定奪下11項榮耀，展現富邦人壽在專業服務、社會責任、人才育成、通路策略、教育貢獻等推動卓著。

富邦人壽全面落實育才工程提升專業素養，優化數位保險科技升級作業流程提供優質客戶服務，並積極發揮公平待客專業服務精神，誠信經營對待客戶。於保戶服推出「雲端e櫃檯」不限時地多人視訊網路服務，AI智能「文字客服機器人」、LINE即時通知，率壽險業先推出商用簡碼「68999」為官方簡訊發送碼，提供保戶安全安心保險服務。在通路經營上，「業務通路」持續招募新銳人才、壯實組織發展，30歲以下晉升業務主管之佔比近35%，協助年輕人成功擘劃保險職涯，亦持續貫穿金融百貨生活圈，提供客戶全方位財務規劃。