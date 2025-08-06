市場多變 凱基投信：股債平衡應對

近期關稅談判、聯準會降息推遲、與美國減稅政策擴大財政赤字等不確定因素，讓股債市出現震盪，也增加資產配置的難度。凱基投信建議，面對當前多重不確定性因素交織的環境下，投資人可採用股債雙引擎配置策略，布局美國大型成長股與中天期公債，此策略可兼顧成長動能與緩衝風險應對不確定性。

面臨複雜的市場環境，凱基投信推出凱基美國Top股債平衡 ETF，為國內首檔被動式平衡型ETF。平衡凱基美國TOP ETF(00980T)研究團隊表示，預期市場波動將持續，與其寄望預判市場轉折時機，不如以長期投資經典配置的股七債三，鎖定全球市場指標 – 美國股票與債券，作為核心資產配置。00980T的股票部位聚焦在那斯達克指數中市值前十大的科技巨頭，美股十強占據產業領導地位，掌控AI關鍵商機，即便面對關稅或供應鏈調整的壓力，都具備競爭力來抵禦不確定性。佈局相關族群，可望在市場動盪中，掌握未來市值增長潛力。

平衡凱基美國TOP(00980T)所追蹤指數的債券部位，則聚焦美國3-10年期的中天期公債。平衡凱基美國TOP ETF (00980T)研究團隊表示，預期美國公債殖利率短時間較難跳脫金融海嘯以來的較高位階區，當殖利率處於高位時，通常意味債券價格相對較低，提供具有吸引力的進場機會，有機會展現一定的投資價值。同時，面對關稅政策實施後或將形成的通膨、企業成本上升、經濟成長放緩等隱憂，更需要配置公債來強化投資組合的防禦力，穩住整體資產。回顧2000年以來市場震盪時期，例如2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯、2020年疫情期間，美國中天期公債明顯較S&P 500指數逆勢抗跌，更突顯公債作為投資組合的避震器，在市場震盪時緩衝風險的功能。

平衡凱基美國TOP ETF(00980T)研究團隊更進一步說明，台灣投資人的美國公債曝險多集中於20年期以上的長天期公債，容易受利率波動影響，面對未來有諸多變數牽動利率走勢，縮短存續天期，將有助提高債券部位的穩定效果。平衡凱基美國TOP(00980T)之所以選擇中天期美國公債，關鍵在於其抵抗利率風險的能力，以及優異的報酬風險比。回溯2000年以來市場震盪時期，例如2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯，相較於長天期公債，中天期公債不僅波動度較低，還提供更佳的報酬風險比。

平衡凱基美國TOP(00980T)7月29日至8月4日間展開募集，股七債三的平衡配置，有助於放大投資組合的攻擊力與防禦力。面對日趨複雜的投資環境，當多重因素來襲，凱基投信用股+債的平衡力量，來應對金融市場的不確定性，增強長期投資的資產韌性。