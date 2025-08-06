群益證公布50位 iPhone16 Pro 幸運得主 美股複委託活動開跑在即

群益金鼎證券近日公布「群益享樂宇宙」行銷活動中獎名單，其中「交易滿額抽iPhone」活動吸引眾多投資人踴躍參與，大幅提升中獎機會提高投資人參與意願，共送出50支最新款iPhone 16 Pro，引發市場高度關注。下月將推出一系列複委託「美股行銷活動」，完成活動任務，即可獲得全家商品卡200元，報名還有機會獲得萬元Sogo禮券。「選群益，最愛您」，群益證將持續帶給客戶滿滿的誠意回饋。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，優質的服務品質才是擄獲客戶信心的不二法門。為提供不同於其他券商的服務體驗，群益證今年初盛大舉辦「群益享樂宇宙」行銷活動，推動「異業結盟」，讓投資與生活結合，透過提供專屬福利提升客戶忠誠度。以本次活動為例，群益金鼎證券新開戶投資人不僅可獲得開戶禮與客戶禮，於活動期間每完成台股交易100萬元，另可獲得一次iPhone抽獎機會；累積交易金額越高，中獎機會越高，成功吸引大批「少年股神」踴躍參與試手氣將iPhone抱回家。

「群益享樂宇宙」活動至上月底劃下句點，近日官方公佈50名iPhone得獎主，由群益各分公司營業同仁聯繫中獎客戶並親自送上禮品。客戶收到通知後紛紛直言：「當初完全沒想到自己會中獎，畢竟全台灣有這麼多投資人。群益這次的活動真的很吸引人，真的很感謝群益提供如此誠意滿滿的回饋方案！」由此可見，群益所提供的服務品質與附加價值，深獲客戶一致好評。延續廣大客戶這一波熱烈響應，群益證將推出一系列複委託「美股行銷活動」；完成活動任務，即可獲得全家商品卡200元；另報名，還有機會獲得萬元Sogo禮券。欲知活動最新消息，請洽群益金鼎證券。

因應全球股市的變化，群益證除持續推動台股經紀業務，同時致力拓展複委託海外市場，滿足大眾對全球資產配置的需求。憑藉專業投顧團隊資源，提供歐美股市最新消息與投資建議，與美股投資講座、存股活動、電子下單優惠手續費率等服務，藉此拉近投資人與海外股市的距離。再者，為突破時差限制，群益也與時俱進，推出美股「長效觸價單」與「觸價單」完善的智慧下單功能，讓投資人免徹夜盯盤也能掌握投資機會不漏單。秉持「選群益，最愛您」的品牌精神，未來群益證將持續整合最先進的金融科技、AI數據分析、投資研究與產品平台，打造更貼近每位投資人需求的數位生態圈