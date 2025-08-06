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華南永昌證券啟用簡訊專屬碼「68930」 強化客戶防詐識別力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券啟用簡訊專屬碼「68930」 強化客戶防詐識別力(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券啟用簡訊專屬碼「68930」 強化客戶防詐識別力(華南永昌證券/提供)

近年金融詐騙猖獗，手法推陳出新，最常見的就是假冒券商或銀行名義，透過簡訊、連結，引導投資人操作帳戶。一旦不小心點進連結或提供個資，就有可能落入詐騙集團圈套。根據統計，冒用金融機構名義的詐騙簡訊比例逐年上升，已成為投資人最容易中招的詐騙手法之一。

為守護客戶資產與資訊安全，華南永昌證券持續強化防詐與資安防護機制，不僅導入多因子驗證與加密技術，更設置異常登入監控系統，並定期進行內部防詐訓練，從根本提升同仁辨識詐騙的能力。公司也透過官網、App、簡訊、社群等多元管道，主動提醒客戶提防最新詐騙手法，協助建立正確資安觀念與應對技巧。

為了讓客戶更快辨識簡訊真偽，即日起，華南永昌證券正式啟用專屬官方簡訊發送碼「68930」。開頭「68」是經電信業者核准的金融機構專用碼，代表資訊來自正規單位；後三碼「930」則取自華南永昌證券代碼「9300」，也有「就想贏930」的好彩頭，象徵華南永昌證券與投資人一同追求穩健獲利的初心。未來凡是來自「68930」的簡訊，皆為華南永昌證券正式發送，投資人可安心操作；若接獲來路不明的訊息，請務必多一分查證，或撥打客服專線詢問，避免受騙。

此外，華南永昌證券近年也積極導入數位科技與制度創新，打造全方位金融防護網。包含導入RPA機器人流程自動化，強化防制洗錢與可疑交易辨識；資安方面全面升級並導入ISO 27001與BSI BS10012標準，建構多層次防禦系統。華南永昌證券持續秉持「以客戶為核心」的理念，面對層出不窮的詐騙手法與資安挑戰，將配合主管機關政策，結合科技創新與警政合作，從內部管理到對外宣導多方並進，打造更安全可信賴的金融環境。

資安 詐騙集團

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