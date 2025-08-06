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凱基證券攜財神祖廟推限量公仔「黑皮巴拉」 再享手續費抵用金4800元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券攜手財神祖廟推出限量公仔「黑皮巴拉」，再享手續費抵用金4,800元。(凱基證券/提供)
凱基證券攜手財神祖廟推出限量公仔「黑皮巴拉」，再享手續費抵用金4,800元。(凱基證券/提供)

凱基證券攜手財神開基祖廟北港武德宮，瞄準年輕族群推出全新開戶活動「黑皮巴拉幫你加持財庫」，鼓勵年輕人穩健長期投資，即日起到10月31日新開立證券帳戶，即可獲得超人氣療癒角色「黑皮巴拉」限量公仔，再享4,800元手續費抵用金，輕鬆展開存股人生。

根據證交所統計，台灣證券開戶人數已突破 1,348萬人，且根據投信投顧公會調查顯示，台灣民眾在投資偏好方面，高達60%的受訪者表達希望「追求穩定配息」，顯示台灣投資人仍偏好長期穩健投資，尤以ETF與大型權值股等穩健標的最受青睞，這類「躺平式存股」透過「定期定額」、「零股投資」策略，持續增加庫存股票及被動收入，打造長期資產，儼然成為新的投資主流。凱基證券呼應投資人響應「躺平式存股」的投資精神，希望透過趣味可愛的「黑皮巴拉」公仔，陪伴更多投資人一起穩健存股。

凱基證券與財神開基祖廟北港武德宮合作，推出療癒可愛的「黑皮巴拉」公仔，由卡皮巴拉披上財神座騎–黑虎將軍的雲紋神袍，裝載滿滿的好運與福氣，頂著金元寶、廣納四方財，象徵著穩健投資、財富累積，成為「躺平式存股」的精神指標，只要穩定、長期不急不躁地持續投入，就能夠慢慢累積財庫，創造富足人生。

存股 凱基證

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