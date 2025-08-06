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華南永昌證券推美股定期定額 百元起輕鬆布局全球

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券「美股定期定額」服務，附有市值排行、報酬績效及熱門標的排行榜等功能，單筆僅需100美元即可投資全世界/華南永昌證券提供。(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券「美股定期定額」服務，附有市值排行、報酬績效及熱門標的排行榜等功能，單筆僅需100美元即可投資全世界/華南永昌證券提供。(華南永昌證券/提供)

隨著美國通膨數據持續降溫，市場對聯準會降息的預期逐漸升溫。另一方面，美國製造業回流、關稅政策調整等政策利多，帶動美元走勢轉弱，持續強化美元資產吸引力。雖然地緣政治的不確定性仍然存在，但在AI浪潮、美國製造業回流等長線趨勢支撐下，美股展現出較強勁的走勢，吸引國際資金持續湧入。

美元相對新台幣仍處於弱勢，換匯成本較低，對投資人布局美元資產更具吸引力。美股基本面穩健，受惠於企業獲利動能延續、AI應用加速擴散，以及川普關稅政策利空逐步鈍化等利多因素，長期投資價值明確。與其等待最佳進場時機，不如採取「定期定額」策略分批進場、擴大投資基礎，打造穩健的紀律投資習慣，掌握長期複利優勢。

華南永昌證券看準時機，推動「美股定期定額」服務，單筆僅需100美元即可投資，讓投資人輕鬆踏出海外布局第一步。自推出以來廣受投資人青睞，今年上半年累計開戶數年增超過三成以上。該服務提供多重優惠：美股交易免低收、美股定期定額手續費均一價，支援台幣與外幣扣款，每月可自由選定扣款日（六個日期任選），並附有市值排行、報酬績效及熱門標的排行榜等功能，投資人可從120檔個股與76檔ETF中自由挑選，共計196檔美股標的，邀請您「一塊」來存股，相關資訊可上官網https://etrade.entrust.com.tw/usdca查詢。

除了提供優惠手續費外，華南永昌證券每日固定推出「美股日報」，內容涵蓋美股趨勢掃描、盤勢焦點、總經新聞與重要經濟數據，讓投資人一早即可掌握全球市場動態。每週一同步發布「商品策略週報」，整合股票、債券與結構型商品觀點，全面協助投資人建立多元化資產配置策略。在平台設計上，「e指沖」APP已支援美股定期定額交易，投資人可於「綜合選單＞交易＞美股定期定額」中快速操作，介面簡潔直覺、輕鬆上手。展望未來，華南永昌證券將持續優化產品與數位服務體驗，推出更貼近投資者需求的創新理財工具，協助不同年齡層、不同資產配置模式的客群穩健掌握海外市場脈動，共同實現長期財富增值。

美股 定期定額

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