群益期貨接軌日本市場 成為全台首家交易 TFX 股價指數商品

為協助台灣投資人掌握全球投資機會，群益期貨正式宣布與日本東京金融交易所（Tokyo Financial Exchange，簡稱 TFX）攜手合作，成為全台首家提供TFX「Click Kabu 365」指數類商品交易服務的期貨商。此舉不僅象徵國際化布局再下一城，更為投資人開啟布局全球市場的新里程碑。

作為台灣海外期貨交易量最大的業者之一，群益期貨持續擴展國際版圖。這次攜手日本日產證券株式會社，成功串接TFX指數型商品交易平台，讓台灣投資人得以透過群益期貨下單操作國際主流股價指數商品，進一步提升交易彈性，強化跨時區市場應對與資產配置的靈活性。自2025年7月起，群益期貨開放交易TFX旗下兩大熱門商品：「Click 365」外匯保證金交易，以及「Click Kabu 365」股價指數保證金交易。

其中，「Click 365」支援多種日圓計價的貨幣兌換，包括 USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY 等，提供每週保證金調整機制，並採每日展期制度，無需到期換倉，操作彈性極高，特別適合長線與穩健型投資人。「Click Kabu 365」則涵蓋日經 225、道瓊工業指數與那斯達克 100等代表性股價指數，最長可持倉15個月，有助投資人掌握中長期行情走勢，降低短線波動風險。兩項商品皆以日圓計價與結算，對於持有台幣資金的投資人而言，不僅有助於降低美元匯率波動風險，更因合約規模較小，使中小資金也能輕鬆參與國際市場。

在日本，「Click 365」長年受到「渡邊太太」族群青睞，成為熱門的外匯交易工具。過去受惠於日本長期低利率政策，投資人常透過借入低息日圓，轉投資於高利率資產，進行所謂Carry Trade，藉此追求利差收益與資本回報。如今透過群益期貨提供的TFX商品，台灣投資人也能複製此一策略，運用日圓槓桿布局全球股指與貨幣市場。例如操作美元期貨，除價差損益外，每年約可收取3%~4%的庫存利息，並可透過槓桿放大整體報酬。

群益期貨董事長賈中道指出：「台灣投資人對國際市場的參與熱度與關注度，一直是我們推動國際化的重要動力。此次成功串接TFX指數商品，是群益國際策略的具體成果，也象徵台灣投資市場正邁向更開放、多元的未來。我們將持續引進具競爭力的國際商品與專業交易支援，協助投資人掌握全球市場脈動。」

群益期貨總經理毛振華表示：「Click 365是兼具靈活性與收益穩定性的交易商品。投資人可建立正向利差部位，在匯率穩定的情況下，透過每日展期與免換倉機制，取得長期穩定的收息效果。日圓長期維持低利率，與高利貨幣間的利差具優勢，加上全天候交易與即時保證金調整的特性，更利於投資人靈活調整策略，提升交易效率與風險控管力。」

日本日產證券也表示，「Click 365」與「Click Kabu 365」為日本市場的重要商品，藉由此次與群益期貨的合作，不僅有助擴大TFX在亞洲的市場能見度，更看好台灣投資人活躍度高，且熟悉演算法交易與風控工具，具備成為優質海外資金來源的潛力。

為慶祝群益期貨正式接軌日本TFX並開放交易「Click 365」與「Click Kabu 365」指數商品，群益同步推出限時「探期趣」交易回饋活動，即日起至9月14日止，邀請投資人把握全新國際商品上架契機，積極參與期貨、選擇權及美股CFD等多元交易，累積「探期金」兌換總值高達200萬元的瑞士金條、勞力士名錶、CHANEL精品包、iPhone及萬元百貨禮券等奢華大獎。此外，本次活動專案推出新戶專屬優惠，最高可獲得1,000元探期金，協助新手快速踏入期權市場，體驗全球布局的交易潛力與樂趣。