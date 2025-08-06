連續14周資金淨流入 新興債吸引力大增

在美國宣布關稅解放日後，債券市場築底回溫，其中新興債市在基本面持續轉佳且具備降息題材等優勢支持下，已迎來投資人連續14周淨流入的亮眼成績。統計顯示，過去20年以來若在美元貶值時期投資新興美元主權債，在利差收窄的助益下，無論三個月、六個月或一年，均可獲得正報酬，新興債市投資前景看俏。

根據統計，截至7月24日，單周淨流入新興債市的資金為57億美元，為連續14周淨流入。野村投信投資策略部副總張繼文表示，由於降息趨勢明確、基本面向好，新興主權債市場信心強勁，在區域多元配置趨勢下，資金持續回流，連續14周的資金淨流入，是2021年以來最強的淨流入態勢，顯示市場資金已開始為了寬鬆貨幣政策提前布局。不僅降息趨勢有利新興債，新興國家財政體質持續改善，部分國家債券信評調升，經濟展望預期優於成熟國家等，都是新興債市吸引人的利多因素。

此外，美元走弱亦有利於新興債市表現。根據統計，自2005年以來至2024年底美元指數共出現七次明顯自高點回落的走勢，若投資人在美元位於高點時布局新興美元主權債，往後三個月、六個月、一年，新興債利差收窄機會高，且以持有一年的表現而言，除了2015年與2022年新興美元主權債指數漲幅未達一成外，其餘五次指數漲幅在10%~33%，表現相當出色。

張繼文指出，美元指數與市場風險情緒變化及貨幣政策息息相關，對於美國財政與貨幣政策浮現一連串擔憂後，投資人開始思考資金分散布局以平衡風險，隨資金撤出美國，美元指數在2025年1月見高後迅速回落。美元走弱將使新興國家償債能力轉佳，隨著基本面改善，有助於新興債利差收窄，因此美元貶值對新興債而言實屬一大利多。

即使今年一度受到美國對等關稅造成的恐慌情緒影響，新興債亦隨其他債種出現利差擴大、價格下跌的走勢，不過，新興債利差擴大幅度較美國債券（包括投資級債與非投資級債）輕微，新興債下跌因素主要來自於美債利率彈升而非利差擴大，顯示投資人惜售，對新興債信心仍然相較美債強；因此從目前資金流向來看，正是布局新興市場美元債的大好時機。