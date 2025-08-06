金管會談關稅風暴 金融三業影響可控

美國對台最終關稅將揭牌，市場關注對金融業衝擊。金管會表示，整體金融業資產品質穩健，影響可控，尤其6月底保險業流動性資產達1兆1,224億元高點，流動性無虞，金管會將密切關注美方關稅協商和232條款，督促各金融業落實風控。

銀行業方面，銀行局主秘張嘉魁指出，國銀已納入多元情境進行壓力測試，包含利率、匯率、股市與物價變動等，評估資產品質與風險承擔能力仍屬穩健，可持續發揮金融中介功能；也與其他部會建立跨部會協商平台，確保銀行挺產業資金不斷鏈。

保險業方面，保險局副局長蔡火炎表示，關稅影響主要來自兩大部分，一、市場風險：利率、匯率和股市。保險業多持債券部位，並多放在「採攤銷後成本」（AC部位）評價，較不受利率走勢影響。

二、流動性風險。截至6月底，壽險業流動性資產（含銀行存款）達1兆1,224億元，整體並無流動性壓力。