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台壽、中信產 包辦保險信望愛9大獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽暨中國信託產險榮獲保險信望愛九大獎，金管會主委彭金隆頒獎給台灣人壽副總經理林彥成（左）。圖／台灣人壽提供
台灣人壽暨中國信託產險榮獲保險信望愛九大獎，金管會主委彭金隆頒獎給台灣人壽副總經理林彥成（左）。圖／台灣人壽提供

中信金控旗下台灣人壽勇奪二○二五保險信望愛獎「最佳保險專業」、「最佳通路策略」、「最佳商品創意」、「最佳社會責任」、「最佳通訊處」及「最佳專業顧問」三大獎與四優選，在此同時，中信產險也摘下「最佳通訊處」及「最佳專業顧問」優選，合計壽險、產險包辦九大獎，在商品創新、保險服務、人才育成三大面向受高度肯定。

台灣人壽指出，台壽視人才為永續發展資本，從文化、戰力及組織三大構面培育跨世代人才，透過多元數位學習、強化專業職能、發展領導潛力，打造企業永續戰隊，同時亦秉持客戶為中心優化商品服務、分眾經營客群，善用多元通路滿足差異化需求，並整合數位賦能與業務員通路，攜手跨產業夥伴提供養生村、康養等加值服務，打造財富管理與樂齡健康照護全方位防護網。

台壽在商品研發持續突破創新，「台灣人壽骨動溢生醫療定期健康保險」打造業界最齊全筋骨與神經外科專屬保障，首創「特定物理治療」健康促進可享續期保費最高百分之六折減、「無理賠指定期間回饋保險金」隔年可享百分之廿年繳應繳保費的雙重外溢回饋，從預防到治療康復全方位守護，獲「最佳商品創意」優選。

此外，聯邦通訊處傳承保險愛與責任精神，為客戶撐起保護傘，與保戶和員工共好成長，榮獲「最佳通訊處」優選。

個人獎方面，在壽險廿年的台壽資深協理楊秀梅、商品精算處協理許志忠，和中信產險通路二部協理吳師凱都拿下最佳專業顧問的個人獎項。

壽險 台壽 中信

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