彭金隆邀壽險業 討論3挑戰

知情人士透露，金管會主委彭金隆上周邀集至少十家壽險公司董事長、總經理開會，聽取業者建議，會中彭金隆聚焦三大面向，其中最受業者關注的是他首度拋出鼓勵業者提出「非長期保證」費率或利率，以及可調整保費的商品，包括利變險或健康險的構想。業界人士說，若非長期保證費率或利率的商品能上路，對於業者面臨匯損或利差損的問題都將有改善空間。

據指出，會議主要聚焦的三面向議題包括，一，壽險業長期面臨匯率波動的挑戰，是否有更好的解決方案；二、壽險業面臨利率和死亡率、罹病率等不確定性，是否能研發出「可調整保費」或「非長期保證」費率或利率的壽險，或防癌險等健康險商品，改善目前保險給付高於業者估算、衝擊財務的情況；三、壽險業者如何改善現在的「資產與負債」在幣別等錯配的問題。

壽險業者說，過去實支實付險在續保時，原本都有續保時可調整（調高）費率的條款，但保險局一年前要求取得保戶同意才能調高，導致實務無法執行，金管會的想法若能執行，將有助於壽險業者的風險承擔能力。

據了解，彭金隆還在學界時，就曾提出「非長期保證」費率及利率商品的主張，保發中心總經理詹芳書也發表過相關評論，業界認為，彭金隆提出的構想未來落實的可能性很高。彭、詹兩人過去的主張較集中於利變壽險商品的調整，現在的範圍則會擴大至健康險，尤其是癌症險等商品，高齡化使得許多癌症險「賠很大」，已超出業者精算範圍，若以主約搭附約，附約一年續約一次，癌症險較有每年變動費率的空間，若是分期繳的癌症險，通常是首次核保體檢完成後，就一率到底，很多給付早已超過業者推估的損率。

在執行上，例如保險公司推出商品時，可提出模擬情境，讓民眾了解在什麼情況下，保險費率會調整，以及相關調整對保單價值和保險金額的影響；同時保險公司可設計具有不同風險等級的產品選項，包括利率調整頻率、幅度的限制，或最低死亡給付金額等，都可在調整機制中約定。當這類可調整的機制建立後，金管會也就沒必要限制業者推儲蓄險，因為當利率或投資環境出現變化時，業者會有應變空間，高利保單也不會成為業者的枷鎖。