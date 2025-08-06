央行：匯率下半年回歸正常

出口商及壽險公司終於可以喘口氣。關稅不確定因素消失、美國聯準會（Ｆｅｄ）降息預期已反應，加上對美元信任度回升等三大因素加持，中央銀行外匯局長蔡烱民昨天表示，下半年台幣匯率將回歸正常，不會重演上半年的勁升行情。

台幣匯率昨以廿九點九元開出，盤中高點來到廿九點八七五元，隨後震盪走弱，盤中最低廿九點九四一元，終場以小貶○點九分、廿九點九二七元作收。

今年上半年台幣對美元匯率一飛沖天，根據央行資料，台幣升幅高達百分之九點五四，其中光在五月就升值將近百分之七，創下卅六年的單月最大升幅，對出口商與壽險業者造成不小壓力。

匯銀主管表示，五月初的匯率大逃殺，許多出口商根本措手不及，損失不計其數。不過，七月開始匯率平穩下來，緩步貶值。蔡烱民指出，國際美元走強是關鍵，七月美元指數上升百分之三點一九，導致歐元單月貶值百分之二點四七、英鎊貶百分之三點三、日圓也貶值百分之三點○四，而台幣貶值達百分之二點四七。

由於美元走強導致非美貨幣相對弱勢，這也讓央行昨公布的七月外匯存底減少五點六三億美元，金額為五九七八點六九億美元，結束連續三個月創新高紀錄，但仍居全球第四，僅次於中國大陸的三兆三一七四億美元、日本一兆一三五三億美元及瑞士八九四二億美元。

蔡烱民說，央行在七月初有進場操作，並於匯率波動較大時進行調節，但整體七月未有大規模買賣，操作以調節為主。

對於台幣走勢，蔡烱民指出，上半年台幣升值，一方面是因市場對美元及美國信心不足，但現在市場已經認清美元終究是主要國際貨幣，何況無論從經濟角度或是投資收益角度，美國還是比較好，因此美元具有支撐力道。

其次，就央行觀察，關稅不確定因素消除後，九月聯準會降息的預期也被市場逐步消化中。換言之，蔡烱民認為，即便聯準會降息，美元因此走弱的可能性不高。

蔡烱民也透露，過去擔心的熱錢禿鷹，根據央行觀察已經退出市場，如此一來，之前煩擾市場的極端情緒也會消除，台幣沒有強升條件，「七月走勢也已經證明了」。

匯銀主管表示，從七月三日台幣匯價來到廿八點八二八元後，一路回貶逾一元，已讓廠商回過神來，其實只要匯率不要短期突襲走升，「出口商都有辦法因應」。央行既然表態，對市場絕對有穩定效果。

但蔡烱民強調，台幣匯率還是要看美元怎麼走。