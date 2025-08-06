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美元轉強 外匯存底縮減

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

央行公布今年7月底我國外匯存底金額為5,978.69億美元，較6月底減少5.63億美元。外匯存底結束連三月創歷史新高紀錄。

央行外匯局長蔡烱民表示，7月因美元走強，美元指數上升3.9%導致多數貨幣對美元貶值，進而使外匯存底在折算為美元後減少。其中歐元貶值2.47%、英鎊貶值3.3%、澳幣貶值1.16%、加幣貶值1.06%、日圓貶值3.04%、瑞士法郎貶值1.75%、人民幣貶值0.48%、新台幣貶值2.47%。此外7月不是孳息大月，也是7月外匯存底下滑的另一個因素。

蔡烱民坦承，央行7月初有進場操作，並於匯率波動較大時調節。但整體7月份未有大規模買賣，操作以調節為主。

蔡烱民分析，今年4月、5月市場對匯率極端預期的情緒反應，至7月已逐漸淡化，部分市場參與者開始修正對市場認知。7月國際美元走強，歸因於之前一些不確定性因素淡化，以及美國經濟具有韌性；儘管市場曾對美債可能違約等傳聞產生短暫擔憂，但確認美元作為最主要國際貨幣角色的信心回升。

至於外資進出方面，蔡烱民表示，7月份外資買超台股2,000多億台幣，呈現淨匯入。扣除股利及其他匯出款項後，央行統計的外資淨匯入金額為10億美元。

央行

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