快訊

太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

央行看下半年 台幣不具備強升條件

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

展望下半年新台幣匯價，央行外匯局長蔡烱民表示，新台幣匯價已回穩，先前極端且不理性的波動情形已結束，下半年新台幣不具備強升條件，目前美元匯價已反映美國聯準會（Fed）今年降息2碼。

台美關稅談判仍進入延長賽，市場觀望情緒升高，新台幣匯市交投日益清淡。昨（5）日新台幣兌美元匯率終場收在29.927元，微幅貶值0.9分，成交量僅10.73億美元，為今年2月8日補班日以來、近半年新低水準。

匯銀交易室指出，匯市交投冷清、量能大幅縮減，市場主力選擇暫時觀望，主要原因包含：隨著新台幣接近30元整數關卡，出口商認為升值空間有限，不再急於拋匯，市場惜售心態升溫；進口商方面，則受美元走勢不穩影響，也不急於進場買匯。

央行統計，今年上半年至6月30日止，新台幣升值9.63%，而美元指數貶值10.43%，日圓升值8.39%。展望下半年，蔡烱民表示，新台幣下半年走勢主要仍取決於美元，美國目前經濟展現韌性、財政前景疑慮大幅下降等因素，可能支撐美元走強。

除美元走勢，蔡烱民認為，台灣自身出口表現也是影響因素，第2季出口雖佳，但下半年能否維持是觀察重點。目前市場氛圍穩定，除非出現重大政治或地緣政治意外，否則新台幣匯率不會有劇烈波動。

蔡烱民表示，關稅對匯率影響方向雖難以確定，但今年以來國際美元走貶，也代表市場已消化了對未來Fed降息預期。因此目前看來，下半年新台幣再度大幅走強的條件已不明顯，上半年美元大幅波動約9%的可能性也不再存在，7月美元走強，非美貨幣回貶趨勢也印證了這一點。

蔡烱民指出，美債、美股和美元指數，自7月以來已回歸正常連動，與4月、5月時的異常走勢不同。他強調，美國經濟前景在各國之間仍相對較好，其財政前景及三大信評機構給予的評級優於絕大多數國家。即使市場預期今年可能降息2碼，但過去經驗顯示，即使降息，若市場已充分反映，貨幣不見得會走弱。

降息 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

新台幣小貶0.9分 央行：支撐強勁升值條件目前沒有

美台關稅談判台積電被點名 葛如鈞：川普瞄準 對抗機率極微

擺開聯準會糾結 放大債市投資版圖

降息循環及美元趨貶 新興市場後市可期

相關新聞

央行：匯率下半年回歸正常

出口商及壽險公司終於可以喘口氣。關稅不確定因素消失、美國聯準會（Ｆｅｄ）降息預期已反應，加上對美元信任度回升等三大因素加...

點頭了！金管會宣布同意 永豐金證券合併台灣匯立證券

金管會今日宣布同意永豐金證券合併台灣匯立證券，對此金管會指出，永豐金證券主要為擴大經紀業務規模及競爭力而推動該合併案，已...

美元轉強 外匯存底縮減

央行公布今年7月底我國外匯存底金額為5,978.69億美元，較6月底減少5.63億美元。外匯存底結束連三月創歷史新高紀錄...

央行看下半年 台幣不具備強升條件

展望下半年新台幣匯價，央行外匯局長蔡烱民表示，新台幣匯價已回穩，先前極端且不理性的波動情形已結束，下半年新台幣不具備強升...

壽險三議題 金管會提解方 首度拋出「非長期保證」費率或利率商品構想

知情人士透露，金管會主委彭金隆上周邀集至少十家壽險公司董總開會「喝咖啡」，會中聚焦三大面向，其中最受業者關注的是他首度拋...

壽險業連三月「入不敷出」 終結 6月淨流入逾626億元

壽險業終結連續三個月「入不敷出」，根據保發中心發布的最新統計，6月壽險總保費收入2,581.4億元，保險總給付1,954...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。