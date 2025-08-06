央行看下半年 台幣不具備強升條件

展望下半年新台幣匯價，央行外匯局長蔡烱民表示，新台幣匯價已回穩，先前極端且不理性的波動情形已結束，下半年新台幣不具備強升條件，目前美元匯價已反映美國聯準會（Fed）今年降息2碼。

台美關稅談判仍進入延長賽，市場觀望情緒升高，新台幣匯市交投日益清淡。昨（5）日新台幣兌美元匯率終場收在29.927元，微幅貶值0.9分，成交量僅10.73億美元，為今年2月8日補班日以來、近半年新低水準。

匯銀交易室指出，匯市交投冷清、量能大幅縮減，市場主力選擇暫時觀望，主要原因包含：隨著新台幣接近30元整數關卡，出口商認為升值空間有限，不再急於拋匯，市場惜售心態升溫；進口商方面，則受美元走勢不穩影響，也不急於進場買匯。

央行統計，今年上半年至6月30日止，新台幣升值9.63%，而美元指數貶值10.43%，日圓升值8.39%。展望下半年，蔡烱民表示，新台幣下半年走勢主要仍取決於美元，美國目前經濟展現韌性、財政前景疑慮大幅下降等因素，可能支撐美元走強。

除美元走勢，蔡烱民認為，台灣自身出口表現也是影響因素，第2季出口雖佳，但下半年能否維持是觀察重點。目前市場氛圍穩定，除非出現重大政治或地緣政治意外，否則新台幣匯率不會有劇烈波動。

蔡烱民表示，關稅對匯率影響方向雖難以確定，但今年以來國際美元走貶，也代表市場已消化了對未來Fed降息預期。因此目前看來，下半年新台幣再度大幅走強的條件已不明顯，上半年美元大幅波動約9%的可能性也不再存在，7月美元走強，非美貨幣回貶趨勢也印證了這一點。

蔡烱民指出，美債、美股和美元指數，自7月以來已回歸正常連動，與4月、5月時的異常走勢不同。他強調，美國經濟前景在各國之間仍相對較好，其財政前景及三大信評機構給予的評級優於絕大多數國家。即使市場預期今年可能降息2碼，但過去經驗顯示，即使降息，若市場已充分反映，貨幣不見得會走弱。