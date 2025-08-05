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台幣升值重要壓力源 外資前七月淨匯入247億美元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣匯率示意圖。本報資料照片
台幣匯率示意圖。本報資料照片

金管會今日公布最新的外資匯入統計，外資在7月淨匯入50.4億美元，不但為連續三個月淨匯入，累計前7個月共淨匯入約247.5億美元，為史上次高紀錄，尤其是7月時值台股股利發放旺季，但外資儘管匯出股利，整體對台灣資金仍呈淨匯入，這也成為台幣在7月匯價一度盤旋在29.5元上下價位的升值主要壓力源。

對於外資持續匯入，金管會認為應和看好台股有關。金管會也分析，國內上市櫃公司的營收22.85兆元，創歷年同期之冠，而六月底的現金殖利率2.96%，以及股票股利3.1%，都對外資有相當的吸引力；此外，若以外資買賣台股情況觀察，金管會統計，7月的外陸資淨買超台股2218.6億台幣，也使前7月的外資淨賣超幅度縮小至1004.5億台幣；此外，外資的累積餘額再增至3080億美元。

統計顯示，外資從5月起淨匯入台灣持續三個月，正好5月台幣大幅升值為其由淨匯出轉為淨匯入的起點，5月當月的匯入量也最大，淨匯入126.7億美元，創下單月歷史新高紀錄，雖然6月、7月力道趨緩，但仍有一定的匯入規模，6月淨匯入92.8億美元，7月則再淨匯入50.4億美元。

台股 外資 淨匯入

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