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因應美國關稅衝擊 金管會首揭露上市櫃公司銷美大數據統計

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
因應美國關稅衝擊，金管會對上市櫃公司銷美大數據統計首度揭露。圖／本報資料照片
因應美國關稅衝擊，金管會對上市櫃公司銷美大數據統計首度揭露。圖／本報資料照片

關稅對全體超過1800家上市櫃公司的衝擊到底如何？金管會證期局今日首度揭露對上市櫃公司的銷售美國統計，證期局副局長黃厚銘指出，證交所與櫃買中心先前已問卷調查全體上市櫃公司，113年度上市公司的直接和間接銷售美國金額，為7.6兆，占上市公司的全體合併營收為18.17%。而上櫃公司在113年銷售美國金額1147.14億元，占全體合併營收為4.12%。而倘若合計上市櫃公司的銷售金額共7.71兆元，比重為17.31%。

黃厚銘指出，上市公司已採取相關因應措施，調整生產基地、供應鏈重組、海外布局，向客戶協調售價定價等。

黃厚銘表示，上市公司在113年度產品銷售美國的前五大產業，包括了電腦及周邊產業、半導體、其他電子業、電子零組件、通信網路等，合計共210家，其中以電子零組件的66家最多、電腦及半導體業分別為48家及46家，但倘若以銷售美國的營業收入來觀察，則以電腦及周邊設備、半導體、其他電子業為前三大，銷美營收為2兆5210億、2兆2414億、2兆1101億，占全體上市公司合併營收比重分別為6.03%、5.36%、5.05%，占全體上市公司營收比重為17.25%

而上櫃公司銷美前五大產業，則包括了半導體、電腦及周邊產業、通信網路、運動休閒、電子零組件業，合計共141家，營收估計數為813億，其中以半導體業260億最多，電腦及周邊產業、通信網路分別第二、三名，為194億、153億，占全體上櫃營收比重為2.92%。

營收 上市公司

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