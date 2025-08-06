6月利變險銷售額暴增七成
壽險業搶錢壓力大，美元利變壽險最高宣告利率已拉上4.35％，在各大壽險積極衝刺下，利變保單6月出現驚人的銷售成績，單月就賣出453億元，月增將近七成。
壽險業高層分析應是兩大原因拉動，第一為新台幣升值保戶搶買，第二則是壽險公司大力衝刺躉繳型利變保單，預估今年利變保單有望超過去年全年的3,061億元。
據統計，今年上半年利變保單銷售動能大幅成長，其中， 利變壽險銷售達1,780.7億元、年增26％，利變年金險賣出33.8億元、年增46%；若以單月來看，利變保單在6月創下佳績，單月大賣453億元，較5月利變保單銷售267億元，月增近七成，亦是今年以來銷售最好的一個月。
壽險業高層分析，利變保單在6月大賣，推測有可能與新台幣匯率前陣子大幅升值有關，不少民眾進場購買美元保單，推升利變保單銷量成長。至於下半年應不會再出現像6月這樣驚人的數字，但相比去年仍具有成長動能，維持穩定的成長。
除了新台幣升值，另應還有壽險公司發行躉繳型的利變保單搶市的因素，下半年要面對的經濟不確定性仍高，包含川普關稅的影響，且壽險公司今年3、4、5月出現資金淨流出，以5月來看，壽險總保費收入1,936.2億元，保險給付卻高達2,343.5億元，形成407.29億元淨流出，因此不少壽險公司轉攻可真正帶入資金的利變壽險或分紅壽險，預估今年利變保單銷售有望超過去年。
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