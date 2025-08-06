投資型商品 買氣急墜

投資型保單銷量連續四個月衰退，據保發中心統計顯示，今年6月賣出247.5億元，為今年以來最低金額，累積上半年賣出2,026.6億元。壽險業表示，從4月川普關稅上路後，導致金融市場大亂，投資型保單銷售情形急轉直下，但市場預估美國聯準會9月降息，看好投資型保單有望追平去年銷量。

據壽險公會統計， 今年前六月投資型壽險新契約保費收入794.9億元，較去年同期490.5億元大幅增加62.1%；投資型年金險新契約保費收入1,231.7億元，較去年同期818.5億元增加50.5%。整體而言，可能與部分壽險公司推出投資型保險新商品，搭配積極與銀行通路合作，帶動投資型保險商品銷售有關。前六月整體投資型保險商品新契約保費收入2,026.6億元，較去年同期1,308.9億元增加54.8%。

回顧過去四年，投資型保單在2021年大賣5,774.7億元，2022年受到資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值，保戶投資態度轉趨保守，另因投資型保單高齡條款新制於當年10月1日起上路，導致投資型商品新契約保費收入大幅降為3,464億元，2023年更是僅賣出2,565.4億元，2024年股市多頭走勢，提升投資型保險商品銷售熱度，全年賣出3,402.6億元。

壽險業者表示，由於看好未來經濟前景，投資型保單在今年第1季銷售亮眼，但自從4月2日，川普推出對等關稅，導致金融市場大亂，投資型保單銷售情形急轉直下，銷量從3月的476.5億元一路向下至6月247.5億元，但市場預期美國9月再次降息，將使保戶對金融市場前景轉趨樂觀，有助投資型商品買氣回溫。