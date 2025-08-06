安侯建業發布報告 國銀展望 三個不確定性

KPMG安侯建業昨（5）日出版《2025臺灣銀行業報告》指出，關稅政策、美中爭端、地緣政治衝突等三大因素，將增加銀行業獲利不確定性，對於今年整體環境和營運前景，銀行應謹慎看待並積極應對。

報告指出，2024年全球經濟與投資市場面對不小波動，不過整體產業最終仍繳出漂亮成績單。金管會統計顯示，2024年金融三業稅前盈餘達1.06兆元，創下金融業獲利的新高里程碑，其中銀行業貢獻超過五成，展現極佳營運績效。

針對人工智慧（AI）趨勢，報告指出，據金管會2025年調查結果顯示，全台383間金融機構已有126間導入AI，其中銀行業者已使用AI比率為87%，較前一年的74%上升，為金融三業中占比最高，同時調查指出61間金融機構已採用生成式AI。與其他產業相比，金融業者採用生成式AI的意願明顯較高。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，政府近年推動針對億元級高資產客群的「財富管理新方案」，取得良好成果，近期法規鬆綁，包括放寬銀行對高資產客戶申請門檻，以及允許設立家族型資產管理公司，皆有助推動銀行財富管理服務升級。