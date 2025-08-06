快訊

太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

安侯建業發布報告 國銀展望 三個不確定性

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

KPMG安侯建業昨（5）日出版《2025臺灣銀行業報告》指出，關稅政策、美中爭端、地緣政治衝突等三大因素，將增加銀行業獲利不確定性，對於今年整體環境和營運前景，銀行應謹慎看待並積極應對。

報告指出，2024年全球經濟與投資市場面對不小波動，不過整體產業最終仍繳出漂亮成績單。金管會統計顯示，2024年金融三業稅前盈餘達1.06兆元，創下金融業獲利的新高里程碑，其中銀行業貢獻超過五成，展現極佳營運績效。

針對人工智慧（AI）趨勢，報告指出，據金管會2025年調查結果顯示，全台383間金融機構已有126間導入AI，其中銀行業者已使用AI比率為87%，較前一年的74%上升，為金融三業中占比最高，同時調查指出61間金融機構已採用生成式AI。與其他產業相比，金融業者採用生成式AI的意願明顯較高。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，政府近年推動針對億元級高資產客群的「財富管理新方案」，取得良好成果，近期法規鬆綁，包括放寬銀行對高資產客戶申請門檻，以及允許設立家族型資產管理公司，皆有助推動銀行財富管理服務升級。

AI 銀行業

延伸閱讀

金管會：上市櫃銷美7.7兆元 應即時揭露關稅影響

看關稅與232條款影響 金管會：保險業流動性無虞

點頭了！金管會宣布同意 永豐金證券合併台灣匯立證券

金管會五招 拚亞洲資管中心 全面鬆綁金融環境

相關新聞

央行：匯率下半年回歸正常

出口商及壽險公司終於可以喘口氣。關稅不確定因素消失、美國聯準會（Ｆｅｄ）降息預期已反應，加上對美元信任度回升等三大因素加...

點頭了！金管會宣布同意 永豐金證券合併台灣匯立證券

金管會今日宣布同意永豐金證券合併台灣匯立證券，對此金管會指出，永豐金證券主要為擴大經紀業務規模及競爭力而推動該合併案，已...

美元轉強 外匯存底縮減

央行公布今年7月底我國外匯存底金額為5,978.69億美元，較6月底減少5.63億美元。外匯存底結束連三月創歷史新高紀錄...

央行看下半年 台幣不具備強升條件

展望下半年新台幣匯價，央行外匯局長蔡烱民表示，新台幣匯價已回穩，先前極端且不理性的波動情形已結束，下半年新台幣不具備強升...

壽險三議題 金管會提解方 首度拋出「非長期保證」費率或利率商品構想

知情人士透露，金管會主委彭金隆上周邀集至少十家壽險公司董總開會「喝咖啡」，會中聚焦三大面向，其中最受業者關注的是他首度拋...

壽險業連三月「入不敷出」 終結 6月淨流入逾626億元

壽險業終結連續三個月「入不敷出」，根據保發中心發布的最新統計，6月壽險總保費收入2,581.4億元，保險總給付1,954...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。