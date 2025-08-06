玉山挺永續 深耕轉型金融

為深化國際合作與經驗交流，玉山金控（2884）昨（5）日舉辦「亞洲轉型金融交流研討會」，特邀日本GX推進機構理事高田英樹專題分享「日本綠色轉型及轉型金融實務發展」。

同時邀請金管會、六家永續金融先行者聯盟代表，以及臺北大學、銀行、保險、證券、期貨及投信投顧等金融產學機構，聚焦國內外轉型金融最新趨勢、碳定價機制與區域合作契機，探討政策制定與實務推動的協同效應。

金管會創新處長胡則華表示，去年與跨部會共同推出永續經濟活動認定參考指引2.0，另以「轉型授信審查參考指南」協助金融業評估轉型計畫可信度。

高田英樹強調日本轉型金融架構以政策支持、市場機制及資訊透明度三者並重。近年日本推動綠色轉型政策進展包括發行全球首檔主權轉型債券、啟動碳交易制度及推動產業部門轉型藍圖。

座談交流由玉山金控永續長張綸宇主持，與談人包括金管會專委林玟汎、高田英樹、臺北大學商學院長黃啟瑞及玉山金控資深經理黃庭威。透過跨國跨產業對話，相互分享各自領域的實務經驗，共謀因應對策，展現台灣邁向亞洲具氣候韌性金融體系的決心。

張綸宇指出，本研討會象徵亞洲轉型金融的對話機制與合作網絡，從日本GX經驗可見，轉型金融不是一套靜態的綠色標籤，而是需要結合政策、市場機制與金融動員的動態系統。玉山今年積極參與多項亞洲轉型金融倡議組織，包括SSFA、ATF SG等，關注具潛力的新興議題與跨國趨勢，例如永續航空燃料、電池儲能系統、碳定價及分類標準等。

玉山金控總經理陳茂欽表示，亞洲國家屬性多元，但在氣候永續的挑戰卻有高度共通，因此需跨國協作共同應對。亞洲擁有全球最多的人口和最密集、複雜的供應鏈體系，實踐《巴黎協定》過程中還需要解決能源轉型、經濟發展和社會安定等重大議題。玉山深信，「轉型金融」不能只依賴單一市場努力，而必須成為跨國、跨產業、跨資源的區域性合作工程。玉山金控及玉山銀行將持續接軌國際，參與政策對話，結合政府與金融機構力量，凝聚眾人智慧，提升台灣永續金融競爭力，邁向共融共好未來。