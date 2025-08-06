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壽險業連三月「入不敷出」 終結 6月淨流入逾626億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業終結連續三個月「入不敷出」，根據保發中心發布的最新統計，6月壽險總保費收入2,581.4億元，保險總給付1,954.6億元，有626.8億元淨流入；今年上半年壽險總保費收入13,181.1億元，相較總給付達13,012.5億元，上半年現金淨流入168.6億元。

不過，6月保險給付件數創下今年新高，顯示民眾保單解約潮居高不下，壽險公司仍須謹慎面對。

保發中心數據顯示，在連續三個月給付金額高於保費收入後，6月總保費收入衝高至2,581.4億元，保險總給付1,954.6億元，出現626.8億元淨流入，但6月保險給付件數達519.8萬件，為今年新高。

今年上半年壽險保費收入累計13,181.1億元，總給付達13,012.5億元，上半年現金淨流入168.6億元；上半年保險給付件數達2808.9萬件，較去年同期增加67.8萬件。

壽險業高層分析，從數據上來看，民眾「解約潮」並未減緩，之所以保費收入大於總給付，主要是因壽險公司新契約保費大幅增加所致，加上壽險公司去年銷售很多兩年繳、三年繳的短期商品，也助長續年度保費，因此近年來入不敷出的情況可望陸續減緩。

但壽險業高層示警，壽險公司未來可能不會就此一帆風順，未來仍要面臨二大問題。

第一，市場預期聯準會9月降息，看好保單銷售動能，但「經濟不景氣」是一個潛在問題，包含川普關稅、新台幣匯率等因素，都可能影響台灣傳產業甚至是各行各業，甚至影響民眾購買保單意願。

第二，保險總給付金額大致可分為兩部分，「解約金」與「生存還本、滿期金、理賠」等，占比通常是六比四，近期有越來越往七比三靠近的趨勢。

其中解約件數短時間內較難減少，主要是因民眾購買的短年期商品到期後，轉投定存、債券、ETF等，也有經濟不景氣缺乏現金流的因素。

而在醫療理賠方面也只會越來越多，主要是因為新型醫療法進入後，提高理賠金額，因此壽險公司仍須謹慎面對。

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