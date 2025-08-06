壽險三議題 金管會提解方 首度拋出「非長期保證」費率或利率商品構想

知情人士透露，金管會主委彭金隆上周邀集至少十家壽險公司董總開會「喝咖啡」，會中聚焦三大面向，其中最受業者關注的是他首度拋出鼓勵業者提出「非長期保證」費率或利率，以及可調整保費的商品，包括利變險或健康險的構想。

業界人士說，若非長期保證費率或利率的商品上路，對於業者面臨利率或損失率的風險都將有改善空間。

據指出，會議主要聚焦的三議題包括，一，壽險業長期面臨匯率波動的挑戰，是否有更好的解決方案；二、壽險業面臨利率和死亡率、罹病率等不確定性，是否能研發出「可調整保費」或「非長期保證」費率或利率的壽險，或防癌險等健康險商品，改善目前保險給付高於業者估算、衝擊財務的情況；三、壽險業者如何改善現在的「資產與負債」在幣別等錯配的問題。

壽險業者說，過去實支實付險在續保時，原本都有續保時可調整（調高）費率的條款，但保險局一年前要求取得保戶同意才能調高，導致實務無法執行。彭金隆的構想若能執行，將有助於壽險業者的風險承擔能力。

據了解，彭金隆還在學界時，就曾提出「非長期保證」費率及利率商品的主張，保發中心總經理詹芳書也發表過相關評論，業界認為，彭金隆的構想未來落實可能性很高。彭、詹兩人過去的主張較集中於利變壽險商品的調整，現在的範圍則會擴大至健康險，尤其是癌症險等商品，因高齡化使得許多癌症險「賠很大」，超出業者的精算範圍，若是以主約搭附約方式，附約一年續約一次，癌症險較有每年變動費率的空間，若是分期繳的癌症險，通常是首次核保體檢完成後，就一率到底，很多給付早已超過業者推估的損率。

此外，為解決資產與負債錯配的問題，部分壽險業者希望把將一些海外投資改為國內投資。據了解，業者反應最有興趣投資的公建項目是高速公路，且希望把高速公路包裝成證券化商品，如此才能有穩定收益，但金管會回應高速公路由交通部主政，且交通部較傾向用編列預算，而非以證券化的方式籌資。金管會目前爭取壽險業者來投資的公建，主要為倉儲、廢棄水處理，以及社會住宅等項目。