遠雄人壽獲保險信望愛6項肯定 以「最懂你的人生財務長」實踐社會責任

在第27屆「保險信望愛獎」中，遠雄人壽從社會責任實踐、保險教育推廣到通路策略創新等面向，展現多元經營成果與深耕實力，勇奪一項大獎與五項優選肯定。遠雄人壽始終以「最懂你的人生財務長」為核心，透過具體作為陪伴家庭、社區與社會多元族群，以專業與同理心協助民眾面對人生不同階段的風險挑戰，榮獲評審高度肯定。

遠雄人壽以「CSR開圈計畫」榮獲「最佳社會責任獎」優選肯定，透過「領跑、陪跑、助跑」三大公益行動圈，由內向外擴展企業關懷。多年來，遠雄人壽持續捐贈微型保險費，為弱勢家庭提供基本保障；結合全台志工與跨域Mentors，深入偏鄉國小推動生命教育，拓展學童視野；連續15年發放癌症家庭子女獎助學金，協助學童穩定就學、積極向上。此外，亦投入育幼院關懷、海洋保育、捐血串聯與體育推廣，將企業社會責任轉化為實際行動，持續擴圈永續正循環。

在整合傳播層面，遠雄人壽以「喘口氣，給力」家庭照顧者喘息服務計畫榮獲「最佳整合傳播獎」優選肯定，展現公司對隱性需求的高度理解與積極回應。遠雄人壽自2019年起即投入家庭照顧者喘息服務，至今提供超過1,100小時喘息替代人力時數、逾200堂藝術工作坊，近4,000位大眾參與觀演，2024年攜手果陀劇場以沉浸式劇場《星星人與他們的四個房間》作為亮點展演，由家照者登台演出自身故事，透過近距離互動，帶領大眾感受家照者的日常與內心，喚起更多社會的理解與支持。

在金融教育推廣上，遠雄人壽持續拓展教育形式與參與場域，再度榮獲「最佳保險教育貢獻獎」優選肯定。以創新教具與跨界合作為兩大主軸，不僅首創發行「守護億隻鴞」環境教育繪本、「遠雄5859王國桌遊」等互動式教材，也透過「健康保險大家談」、「金險哥Podcast」等多媒體節目，打造全年齡都能參與的保險學習入口。此外，攜手世新女籃推動實習專案、職涯講座與公益行動，並引導學生實際參與自媒體企劃與社群經營任務，讓青年學子也學習以創意與行動傳遞風險意識。遠雄人壽以深入生活、貼近受眾的方式，實踐保險教育不止於講台，而是成為日常中的實用知識。

在通路策略方面，遠雄人壽榮獲「最佳通路策略獎」優選，展現開展多元通路的成績。遠雄人壽長期深耕金融保險通路，合作的銀行皆已超過13年，與農金保經更維繫17年以上夥伴關係，自2010年起亦積極拓展信合社與證券通路，服務據點超過2,600個，深入城市與偏鄉，回應不同客群的保障需求。為強化通路夥伴的專業力，更設計專屬商品與培訓制度，規劃超過350場、累積逾千小時的訓練課程，提升業務即戰力；並透過與農漁會、銀行等異業合作導入共享資源，推動客製化商品落地地方社群，以奠定長期競爭優勢。

遠雄人壽展現優異的業務實力。文雄通訊處榮獲「最佳通訊處獎」大獎，由趙文雄處經理帶領團隊，秉持正直經營與穩健管理，建立制度完善、文化穩定的組織環境。2024年FYP突破億元，顯示業務與管理並重的成果。貿盛通訊處賴唐分區經理則榮獲「最佳專業顧問獎(外勤組)」優選，她以26年實務經驗與對保險使命的堅持，從理賠轉折中體悟保障價值，在921大地震後立志成為客戶的保險後盾，深入醫療險等商品專業，持續用行動實踐「讓專業成為真正的保障」，展現壽險顧問對生命的溫暖承諾與責任擔當。

保險不僅是風險移轉的工具，更是大眾面對變化與挑戰時的穩定力量。遠雄人壽以保險核心職能為本，藉由落實社會責任、教育推廣與服務優化，與社會共同前行。此次榮獲保險信望愛獎六項肯定，不僅彰顯遠雄人壽長期深耕社會議題的成果，也象徵企業持續穩健前行，朝向永續、共好的未來邁進。